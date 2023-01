CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Osimhen piace in Premier, Gollini sembra più vicino

Calciomercato Napoli news, tre club inglesi interessati ad Osimhen

Il Napoli sta vivendo una stagione entusiasmante ed in questa finestra invernale di calciomercato i dirigenti stanno valutando quali mosse effettuare per sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti, lavorando pure già in previsione estiva. Chi non dovrebbe in ogni caso lasciare i partenopei è Victor Osimhen, centravanti nigeriano che si sta confermando inarrestabile dal momento del suo rientro in squadra dopo l’infortunio.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il patron Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino del calciatore sui 150 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero tre squadre che militano in Premier League: l’Arsenal, il Manchester United ed il Newcastle. Stando all’indiscrezione, lo stesso Osimhen avrebbe però fatto sapere al suo agente di voler rimandare i discorsi sul suo futuro in estate poichè concentrato nel vincere il campionato con il Napoli.

Calciomercato Napoli news, avanti con lo scambio tra Gollini e Sirigu

Passando al capitolo portieri, il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato da Ciro Venerato per Rai Sport, i campani starebbero continuando a discutere con la Fiorentina in merito allo scambio tra Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini con quest’ultimo che non avrebbe convinto mister Italiano dal suo arrivo in estate. Anche l’Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini, avrebbe già dato il via libera per il completamento dell’affare.

Il Napoli sembra dover fare i conti con l’importante concorrenza di un club inglese nell’arrivare ad un obiettivo di calciomercato. Stiamo parlando di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers SCO che ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società grazie al rendimento offerto in campo con la sua Nazionale durante i Mondiali in Qatar. Stando alle indiscrezioni più recenti, nonostante i contatti avuti con il giocatore ed il suo entourage ora sarebbe il Leeds United in vantaggio nella corsa per aggiudicarselo, forti anche dell’ampia disponibilità economica della proprietà.

