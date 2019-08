CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni, poi James! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sembra aver trovato il suo obiettivo di mercato per l’attacco. Dal Messico sono sicuri, per Hirving Lozano in azzurro è solo questione di ore. L’operazione con il PSV Eindhoven sarebbe chiusa, col Napoli che si sarebbe persuaso a versare per intero la clausola rescissoria dell’attaccante messicano, che ammonta a 42 milioni di euro. C’erano ancora perplessità riguardo l’accordo da raggiungere sui diritti d’immagine per Lozano, ma sarebbero resistenze ormai superate considerando che l’ingaggio per il giocatore sarebbe importantissimo: 4,5 milioni di euro l’anno, un notevole salto di qualità rispetto a quanto attualmente percepito da Lozano nell’Eredivisie olandese.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL REAL NON CONVOCA JAMES RODRIGUEZ

Ma il calciomercato del Napoli non si fermerebbe a Lozano: James Rodriguez resta un pallino del club azzurro, corteggiato sin dall’inizio delle trattative estive dal presidente Aurelio De Laurentiis, e gli ultimi sviluppi sarebbero incoraggianti per il Napoli. Che infatti registra il fatto che il Real Madrid non ha convocato James per la sfida precampionato contro il Salisburgo. Il giocatore si è ormai promesso da tempo al club partenopeo, ma il Real Madrid è fermo nella sua politica di non svendere i suoi gioielli, nemmeno nel momento in cui finiscono con l’uscire dai radar del tecnico Zidane. Il Napoli sarebbe anche disposto ad alzare l’offerta cash per James, ma servirebbe un pagamento dilazionato che i Blancos per il momento non sarebbero convinti di accordare.

