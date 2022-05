Calciomercato Napoli news/ Piace Barak, due nomi per l’attacco (ultime notizie)

Consumato l’addio a Insigne e in attesa di abbracciare Kvaratskhelia, il calciomercato del Napoli presto potrebbe cambiare marcia. Il georgiano potrebbe non essere l’unico rinforzo per il reparto avanzato di Luciano Spalletti. Secondo quanto reso noto da Radio Kiss Kiss, la dirigenza partenopea sta valutando due nomi: Gerard Deulofeu dell’Udinese e Josip Brekalo, reduce dall’ottima stagione con il Torino ma di proprietà Wolfsburg.

Per quanto riguarda le mosse di calciomercato del Napoli in entrata, molto dipenderà dalle uscite. Fabian Ruiz è uno dei calciatori azzurri più corteggiati, soprattutto in Spagna (Atletico Madrid in primis). Il Corriere dello Sport rivela che i campani hanno già individuato il possibile sostituto: parliamo di Antonin Barak, reduce dall’ottima esperienza con la maglia dell’Hellas Verona. Il ceco garantirebbe gol e assist come richiesto da Spalletti.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SI COMPLICA OLIVEIRA

Uno dei reparti che verrà sicuramente rinforzato dalla dirigenza napoletana è il centrocampo e uno dei nomi che torna di moda è quello di Jordan Veretout, francese in uscita dalla Roma. Già accostato ai partenopei nelle ultime sessioni di mercato, l’ex Nantes piace anche all’estero: su di lui Olympique Marsiglia e Nantes. Il Corriere del Mezzogiorno fa invece sapere che rischia di saltare l’acquisto del laterale sinistro Mathias Oliveira. Il presidente del Getafe punta infatti a creare un’asta, alla quale il Napoli difficilmente vorrà partecipare dopo aver messo sul piatto 12 milioni di euro più bonus. Non mancano comunque le alternative: Giuntoli valuta Owen Wijndal dell’AZ Alkmaar, Fabiano Parisi dell’Empoli e Rogerio del Sassuolo. Capitolo uscite, partiamo da Ospina: il rinnovo col portiere colombiano è sempre più difficile, nel suo futuro c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dove sarà chiamato a fare il vice di Courtois. Difficile ipotizzare invece un addio di Koulibaly: il senegalese fa gola al Barcellona, ma i partenopei difficilmente lo lasceranno andare via.

