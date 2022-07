Calciomercato Napoli news/ Portiere, piace Gollini, Politano verso Valencia

Calciomercato Napoli news, porte girevoli

Il calciomercato del Napoli si muove ancora attorno alla scelta di un portiere che possa affiancare Alex Meret. Il giovane numero uno ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dopo che Ospina ha lasciato la formazione partenopea. Si è parlato a lungo di Sirigu, a caccia di una squadra in Serie A dopo la retrocessione con il Genoa, ma il prescelto sembra essere ora Pierluigi Gollini. Il portiere di proprietà dell’Atalanta, dopo una stagione in Premier League in prestito al Tottenham, sembra vicino agli azzurri.

Lo ha anche affermato su Twitter dal giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia: “Chiuso per Meret, manca solo l’annuncio in settimana, come vi avevamo anticipato con le cifre, il Napoli proverà a chiudere con l’Atalanta per Gollini: prestito gratuito e diritto sui 6 milioni. Sirigu e ipotesi estero le alternative“. 6 milioni sono una cifra che rientra nel budget del Napoli, che gradirebbe un portiere più giovane rispetto a Sirigu da inserire in rosa.

Calciomercato Napoli: sul fronte delle partenze, oltre a Hirving Lozano, anche Matteo Politano potrebbe essere al passo d’addio. Il giocatore piace molto a Gennaro Gattuso, ora nuovo allenatore del Valencia nella Liga spagnola, e la cessione di Goncalo Guedes potrebbe regalare al club iberico le risorse per puntare su Politano. Certo Spalletti rischia di vedere il suo reparto offensivo completamente rivoluzionato rispetto alla passata stagione.

Anche perché sembra lontana la fumata bianca per la permanenza di Dries Mertens, l’ultima offerta del Napoli da due milioni e mezzo di euro più bonus è stata rifiutata dagli avvocati dell’attaccante belga e, scaduto ufficialmente il contratto di Mertens il trenta giugno, questi primi giorni di luglio potrebbero sancire definitivamente l’addio con il Napoli dopo anni che hanno legato a doppio filo il belga con la tifoseria napoletana.

