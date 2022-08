CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Presentati Raspadori e Simeone: “Che emozione giocare qui”

Calciomercato Napoli news, le parole di Giacomo Raspadori in azzurro

Il tormentone di calciomercato per questo agosto di trattativa è stato senza dubbio quello riguardante l’approdo di Giacomo Raspadori al Napoli. L’ex giocatore del Sassuolo è stato presentato ieri in conferenza stampa, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Da parte mia c’è stata grande voglia di indossare questa maglia, pensavo fosse il momento giusto per dare seguito alla mia ambizione e alla mia voglia di crescere e migliorare. Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto ulteriormente a venire qui. Giocare la Champions League è da brividi con il Napoli, penso sia il sogno da bambino di chi come me è molto ambizioso. Sì, mi sono sentito con alcuni giocatori della Nazionale che sono qui a Napoli, mi hanno subito dimostrato grande affetto e tanta voglia di avermi con loro. Questo è stato un motivo in più per venire qui, sono bravissime persone prima ancora di essere grandi giocatori”.

Il nuovo attaccante dei partenopei ha anche aggiunto: “Il Napoli ha giocatori forti, voglio conoscere subito bene tutti. Da avversario li ho sempre ammirati in televisione, ora li vedo dal vico e la qualità che vedo è alta. Voglio conoscerli al meglio il prima possibile. Sicuramente Mertens è stato il giocatore che mi ha più colpito nel modo di stare in campo negli ultimi anni, sono orgoglioso dell’accostamento, per me è una grossa responsabilità. Ha fatto cose eccezionali ma cercherò di essere a livello e lavorerò per questo. Innanzitutto ringrazio il Sassuolo anche perché devo tanto a loro. Non è stato un periodo semplice, loro mi hanno dato la possibilità che il mio sogno e la mia ambizione potessero divenire realtà. Affrontare le cose con equilibrio hanno portato all’esaudire dei desideri. Volevo venire qui, la società mi ha mostrato il progetto ed è ciò che mi ha spinto di più, costruiremo sicuramente qualcosa di bello. Fare un’esperienza di questo livello è un’opportunità soprattutto per un ragazzo giovane, portare una maglia così pesante ti porta delle responsabilità ma è quello che vogliamo.”

Oltre a Raspadori il Napoli, che ha ceduto Petagna al Monza, ha anche acquistato Giovanni Simeone dall’Hellas Verona in questo mese di calciomercato. Anche l’attaccante argentino è stato presentato in conferenza stampa dove ha dichiarato: “Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa, ancora di più sapendo che ci sono tanti argentini che hanno fatto bene. Per me è una grande responsabilità, ogni giorno voglio dimostrare qualsiasi cosa. Sono una persona che ho sempre dato tutto. Ho sempre lottato per le squadre in cui ho giocato e per i miei compagni. Sono pronto per farlo anche qua e voglio dimostrarlo in ogni momento che mi capita. Sì avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare. Papà? Era molto contento, mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi dice che ogni giocatore giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli e quindi per me questa è una cosa bellissima. Il primo gol? Non è un sogno, è già una realtà stare qua per me. Fare un gol è una delle cose che più voglio in questo momento. So come sono le cose, so che sono qui da una settimana, devo adattarmi, devo trovare le dinamiche.”

