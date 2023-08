Calciomercato Napoli News: preso Cajuste/ Ecco chi è la stella promessa che ha fermato Messi (10 agosto 2023)

Cajuste-Napoli, finalmente è fatta! Tutto sul nuovo colpo di calciomercato degli azzurri

Sono i giorni di Cajuste al Napoli. Il nuovo acquisto azzurro, centrocampista di grande prospettiva e con gli occhi di mezza Europa addosso, è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo di Rudi Garcia. Seguito dallo scouting partenopeo da almeno due stagioni, il giocatore era stato visionato diverse volte dai dirigenti del Napoli e recentemente era finito nel mirino del calciomercato di diverse società europee. Su tutte il Newcastle, che era pronto a farsi avanti ma che è stato appunto anticipato dal Napoli che ora rimpolpa la sua linea mediana con un colpo di calciomercato di livello.

Ma chi è cosa sappiamo di Cajuste? Il centrocampista nasce in Svezia da papà americano, con origini haitiane, e mamma svedese, ma la sua carriera inizia nel campionato cinese. Proprio a Pechino, il giovane Cajuste si fa strada e si mette in mostra, con un fisico importante e buone qualità tecniche. Il debutto in prima squadra avviene nel 2016, all’età di diciassette anni, quindi il ritorno in Svezia, dove rimane due stagioni e poi il passaggio nel campionato danese dove giocherà per quattro stagioni con il Midtjylland.

Cajuste, chi è? Dopo il figurone in Ligue 1 ecco la Serie A: il Napoli abbraccia il suo nuovo centrocampista

Nel 2022 la chance in Francia, con la casacca dello Stade Reims, che lo acquista per circa 10 milioni di euro. Nel massimo campionato francese fa un figurone, anche quando si scontra con top player del calibro di Mbappé a Messi, confermandosi come ottimo centrocampista dalle grandi potenzialità. Ecco quindi l’affondo del Napoli, che con dodici milioni di euro sul piatto ha convinto il club francese ad accettare.

Nella scorsa stagione il centrocampista ventitreenne ha totalizzato ben quattro gol e un assist, collezionando più di trenta presenze tra campionato e Coppa di Francia. Adesso la nuova esperienza in Italia, con il Napoli di Garcia ad accoglierlo. Napoli che ambisce a disputare una stagione all’altezza di quella appena conclusa e che in mediana si affiderà al nuovo arrivato.

