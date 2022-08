CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronte le “bombe” Kepa e Raspadori

Calciomercato Napoli news, fuori Meret dentro Kepa!

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo sul fronte delle entrate. Per la porta, considerando anche il prossimo passaggio di Meret allo Spezia, potrebbe arrivare al più presto un big come numero uno. La prima scelta resta sempre Kepa Arrizabalaga del Chelsea ma la trattativa deve ancora chiudersi: il club partenopeo e quello inglese hanno già trovato l’accordo di massima sulla formula (prestito secco) e sull’ingaggio (pagato per circa 3/4 dai blues), manca quello sui bonus dove c’è una distanza ancora importante da colmare.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fabian Ruiz apre al rinnovo, ecco Kepa per la porta

Per questo il Napoli si sta cautelando sondando anche la disponibilità di Keylor Navas. Il portiere del Costa Rica al Paris Saint Germain sta soffrendo la concorrenza di Donnarumma e la situazione potrebbe sbloccarsi con la partenza del numero uno centroamericano, che dovrebbe però valutare un ingaggio più basso sotto il Vesuvio rispetto a quello percepito sotto la Tour Eiffel.

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, accordo raggiunto e Juventus battuta

Calciomercato Napoli news, Raspadori si avvicina

Calciomercato Napoli, per l’attacco la situazione si scalda attorno al nome di “Jack” Raspadori. Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa: “Ora intervengono direttamente le due proprietà: da una parte Carnevali e dall’altra De Laurentiis. Si parleranno, probabilmente entro il fine settimana perché le manovre di avvicinamento sono state portate avanti dall’entourage del giocatore che ha già dato l’ok. La prima offerta del Napoli da 30 milioni non ha scaldato Carnevali, probabile che l’AD del Sassuolo chieda intorno ai 40 milioni.”

Calciomercato Napoli News/ Si raffredda la pista che porta a Simeone

Cifre molto importanti ma il Napoli sa che non c’è concorrenza in questo momento e che il giocatore resterà al Sassuolo se non dovesse arrivare a giocare sotto il Vesuvio. Cifre dunque da assestare ma l’obiettivo per l’attacco per Spalletti è al 100% Raspadori, che dovrebbe raccogliere la delicata e importante eredità di Dries Mertens.











© RIPRODUZIONE RISERVATA