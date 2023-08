Calciomercato Napoli news/ Quasi fatta per Natan, accelerazione importante dopo che… (5 agosto 2023)

Calciomercato Napoli news, colpo per la difesa: in arrivo Natan Bernardo de Souza

E’ quasi fatta per Natan Bernardo de Souza al Napoli. Il difensore brasiliano, pare sempre più vicino al trasferimento dal Red Bull Bragantino agli azzurri. Ci sarebbe una base di intesa tra le due società, che dovrebbe assestarsi attorno ai dieci milioni di euro. I due club hanno dialogato a lungo in questi giorni e ora la svolta sembra vicina. Si attende dunque la fumata bianca definitiva, come riferisce SkySport, secondo cui l’operazione sta procedendo a passo spedito e che sarebbe vicinissima alla conclusione, anche in virtù del fatto che c’è un accordo anche con il giocatore.

Con l’eventuale arrivo di Natan, il Napoli avrebbe completato il pacchetto difensivo. Sul classe 2001 di proprietà del Bragantino ci sono grandi aspettative, anche a causa dei costi importanti dell’operazione: dieci milioni di euro, inclusi i bonus. Natan ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Ponte Preta e del Flamengo, poi il passaggio al Bragantino, società della galassia Red Bull, nel 2021. Ora nel suo futuro c’è il Napoli?

Calciomercato Napoli news, rinnovo ancora lontano per Hirving Lozano ma…

Tra gli altri nomi chiacchierati in ottica calciomercato Napoli, c’è quello di Hirving Lozano. L’attaccante azzurro, che non ha ancora firmato il rinnovo col sodalizio partenopeo, è sempre stato impiegato e ben considerato da mister Garcia in questo precampionato, malgrado le tanti voci che lo riguardano. Sul suo futuro si è espresso Giuseppe Bruscolotti durante Tutti in ritiro, programma in onda su Canale 21.

“Leggo e ascolto giudizi a mio avviso completamente errati sul messicano Hirving Lozano. Ha disputato una ottima partita contro il Girona? Non mi sembra un test attendibile”, ha commentato. “Inoltre è normale che il calciatore si impegni, che dia tutto in campo. Parliamo di un professionista ed è logico che rispetti la maglia che indossa. La verità è che un po’ tutti si aspettavano di più dall’attaccante esterno. In questi anni nel capoluogo campano non ha purtroppo mostrato tutto il suo valore“.

