Calciomercato Napoli News/ Rodrigo colpo in attacco a sorpresa? (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli vede un affare in uscita ormai vicino alla sua definizione. Elseid Hysaj è infatti vicinissimo all’Atletico Madrid, una trattativa che ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ventiquattr’ore e che è ormai vicina al punto di svolta, come confermato da Gianluca Di Marzio nel consueto appuntamento serale con il calciomercato su Sky: “L’Atletico Madrid è tornato con forza su Elseid Hysaj. Dopo l’acquisto dell’ex Empoli Giovanni Di Lorenzo, arrivato come primo acquisto per rinnovare la fascia destra del Napoli, e avendo già in rosa Kevin Malcuit, è l’albanese a poter lasciare la Campania, e forse anche l’Italia, in cerca di una nuova avventura. Nelle ultime quarantotto ore, in particolare, si sono registrati dei nuovi contatti della società spagnola: contatti avuti sia con lo stesso Napoli sia con il procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, nel tentativo di trovare un’intesa per il suo trasferimento in Liga.”

Calciomercato Napoli News, Rog verso il Cagliari

Il calciomercato del Napoli attende al momento un punto di svolta per quanto riguarda l’arrivo di James Rodriguez, un affare che al momento sta monopolizzando l’attenzione in entrata del DS Giuntoli. Ci si muove invece in uscita non solo sul fronte Hysaj, visto che è molto forte l’interesse del Cagliari per il centrocampista croato Marko Rog, un talento che il Napoli non è riuscito a valorizzare come si poteva pensare al momento del suo arrivo, accolto tra grandi aspettative. Negli ultimi mesi Rog ha giocato al Siviglia in prestito e il Cagliari sta bussando con insistenza alla porta dei partenopei. I sardi potrebbero però trovare per il giocatore la forte concorrenza del Genoa. Vedremo se si scatenerà un’asta oppure se ci sarà interesse ad un nuovo prestito, col Napoli che non vorrebbe veder sparire del tutto dai suoi radar il giocatore.

