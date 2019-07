Calciomercato Napoli News/ Superato l’Atletico per James Rodriguez (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli ruota al momento attorno al nome di James Rodriguez, sogno nemmeno troppo nascosto. Un affare di mercato che potrebbe obbligare la società campana a qualche sacrificio all’interno della sua rosa, con magari l’obbligo di lasciar partire anche qualche pezzo pregiato. Nelle ultime ore si era parlato molto della qualità del calciatore, facendo sognare i tifosi campani. Ieri poi era arrivata la doccia gelata dell’inserimento dell’Atletico Madrid che sembrava disposto a chiudere l’affare il prima possibile. Sky Sport ha evidenziato inoltre che ci sia stato un blitz di Cristiano Giuntoli a Madrid per chiudere l’affare.

Calciomercato Napoli News, Elmas nuovo obiettivo azzurro

Secondo Sky Sport il calciomercato del Napoli si muoverà su due binari paralleli. Sul primo c’è quello di ricostruire la squadra, con gli acquisti di Kostas Manolas e James Rodriguez, mentre dall’altra quella di andare a trovare calciatori molto giovani. Secondo quanto riportato proprio dalla stazione radio gli azzurri starebbero trattando ormai da settimane Elif Elmas calciatore classe 1999. I suoi numeri sono sulla bocca di tutti in patria, ma il ragazzo non è molto noto in Italia. Basteranno due-tre numeri per conquistare il pubblico e far cambiare idea anche al peggiore degli scettici. Attenzione poi a capire se il calciatore sarà messo a disposizione di Carlo Ancelotti o se invece sarà girato in prestito.

