Calciomercato Napoli News / Salta Pepè e James Rodriguez promette…(Ultime notizie)

Il nome di James Rodriguez continua a tormentare i tifosi del Napoli. L’obiettivo di calciomercato azzurro è vivo più che mai, con l’attaccante che vedrebbe di buon occhio l’idea di indossare la maglia dei partenopei. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, infatti, il giocatore avrebbe espresso al Real Madrid la volontà di trasferirsi al Napoli. Anche perchè in mezzo ci sarebbe una promessa fatta a Carlo Ancelotti e ora Rodriguez desidera mantenere la sua parola. Inoltre il rapporto con Zidane è tutt’altro che idilliaco e nelle ultime ore tra i due tirerebbe aria di grande freddo. Sul suo possibile approdo al Napoli, Carlo Ancelotti aveva manifestato un cauto ottimismo; l’ultima parola però spetta al Real Madrid che attende un’offerta adeguata da parte di Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo azzurro Giuntoli ha pensato ad aumentare il budget per chiudere l’affare, magari destinando una parte di quella che era rivolta a Pépé,

Calciomercato Napoli News, Pedullà su Pépé: “Andava chiusa giovedì…”

A proposito di Pépé, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha così spiegato lo stato della trattativa portata avanti dal Napoli: “Diciamoci la verità, questa è una trattativa che andava chiusa giovedì scorso”. Il riferimento ovviamente va alla visita degli agenti del giocatore a Dimaro per il colloquio con Aurelio De Laurentiis e con Carlo Ancelotti. Proprio in quell’occasione il tecnico del Napoli aveva parlato chiaramente, mostrando una certa fiducia: “Siamo attenti alla sua vicenda senza né ottimismo né pessimismo e vedremo cosa succederà. Per ora le certezze sono due: il Real Madrid vuole venderlo e il Napoli vuole acquistarlo”. In ogni caso il tecnico è convinto di poter fare un ottimo lavoro anche con il gruppo attuale: “Questa squadra può arrivare in alto: c’è la giusta motivazione e l’obiettivo di vincere è presente in ogni ramo della società, come si capisce pure dal calciomercato condotto finora. L’unico rischio da evitare è trasformare l’ambizione in ossessione”.

