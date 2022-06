Calciomercato Napoli news/ Scambio Simeone-Petagna per l’attacco?

Calciomercato Napoli news, chi sarà l’erede di Mertens?

Il calciomercato del Napoli continua a valutare opzioni per l’attacco: Spalletti ha perso il capitano Lorenzo Insigne e sa bene che anche la posizione di Dries Mertens, per quanto non ancora definita, è più che mai in bilico. Servirà dunque qualcosa in più per riuscire a rinforzare l’attacco.

Oltre a Federico Bernardeschi per le corsie esterne, il Napoli starebbe pensando al Cholito Simeone, appena riscattato dal Verona ma che potrebbe entrare in uno scambio con Petagna, come riferito dal giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia: “Possibili novità in attacco per il Napoli: Andrea Petagna piace a Torino e Salernitana, ma anche al Verona. Proprio dall’Hellas, il Napoli potrebbe provare a prendere Giovanni Simeone, valutato 12-15 milioni, perché l’argentino è il centravanti più appetito in questo momento: magari si potrebbe imbastire uno scambio con lo stesso Petagna. Pista in fase embrionale, ma da seguire“.

Calciomercato Napoli news, Koulibaly può restare

Calciomercato Napoli: tra le situazioni scottanti, oltre a quelle in entrata, c’è anche la possibile permanenza di Kalidou Koulibaly. Spalletti ha sempre sottolineato come un difensore affidabile ed esperto come il senegalese sia molto difficile da trovare e per questo il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto per lui a uno strappo alla regola, in merito alla politica dei rinnovi di contratto.

Il Napoli sta provando a contenere gli ingaggi ma per Koulibaly potrebbe spingersi a un’offerta da 5 milioni di euro l’anno più uno di bonus, per un triennale che permetterebbe dunque al club di prendere tempo, mantenere la presenza di Koulibaly a Napoli per questa stagione per poi valutare, con un buon potere contrattuale a disposizione, un’eventuale cessione nel 2023. Ora la palla passa al giocatore, che sicuramente ascolterebbe con attenzione una proposta del genere, anche considerando che offerte particolarmente importanti non sono state recapitate al Napoli in questa prima fase del calciomercato.

