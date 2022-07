CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Simeone, Neto e Lo Celso obiettivi concreti, la situazione

Calciomercato Napoli news, Simeone e Lo Celso nel mirino degli azzurri

In questa finestra di calciomerato il Napoli è impegnato su più fronti al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per la stagione che sta per cominciare. Nello specifico, gli azzurri puntano a sostituire Andrea Petagna, vicino al Monza ormai da qualche tempo, con un altro attaccante come Giovanni Simeone, di proprietà dell’Hellas Verona. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato l’interesse nei confronti del Cholito.

Una volta completata la cessione di Petagna ai brianzoli il Napoli intensificherà i contatti con i gialloblu per l’argentino ed i campani si stanno muovendo anche per tutelarsi in caso di partenza di Piotr Zielinski, già accostato al Milan in alternativa a De Ketelaere. Stando ai rumors il West Ham si sarebbe fatto avanti per il polacco proponendogli ben 6 milioni di euro a stagione e se l’addio del trequartista dovesse essere confermato, allora Giuntoli proverà ad aggiudicarsi Giovani Lo Celso, ventiseienne del Villarreal in prestito dal Tottenham per il quale sarebbero in corso dei contatti proprio in queste ore.

Calciomercato Napoli news, più Neto che Kepa per la porta

Un’altra zona del campo in cui il Napoli sta provando a sistemare l’organico in questi due mesi di calciomercato estivo è quella della porta. I partenopei vorrebbero un secondo portiere da alternare al titolare Alex Meret ed il più desiderato sarebbe il promettente Kepa del Chelsea ma al momento sembra più probabile l’arrivo ai piedi del Vesuvio di Neto, ex Juventus e Fiorentina oggi sotto contratto con il Barcellona.

