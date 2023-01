CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Simeone sarà riscattato, rinnovi per Lobotka e Juan Jesus

Calciomercato Napoli news, gli azzurri riscatteranno Diego Simeone

Il Napoli sta vivendo un momento entusiasmante ed i suoi dirigenti stanno valutando alcune mosse di calciomercato per sistemare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti sia nell’immediato che nel prossimo futuro. In particolare, i partenopei si sarebbero convinti nel voler riscattare Diego Simeone, arrivato in prestito dall’Hellas Verona la scorsa estate. Il Cholito, pur segnando solo tre gol in campionato, è stato decisivo per le vittorie contro il Milan, la Cremonese e ieri sera contro la Roma, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. I campani verseranno dunque ai veneti i 12 milioni di euro pattuiti per il riscatto dell’attaccante argentino.

Calciomercato Napoli news, rinnovo sia per Lobotka che per Juan Jesus

Oltre a Simeone, in casa Napoli si valutano anche alcuni rinnovi di contratto in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Il procuratore di Stanislav Lobotka, l’agente Sasha Huet Baranov, interpellato da Calcionapoli24, ha dichiarato: “L’accordo c’è, procediamo tra poco con la società. Non vi preoccupate. Il ragazzo è contento di stare a Napoli. Tra poco si chiude. Ogni gara del Napoli è uno spettacolo. Lobotka ha avuto bisogno di tempo per inserirsi, con Gattuso non c’era sintonia tecnica. Spalletti ha capito subito come farlo giocare. Nel suo ruolo Lobo è tra i migliori al mondo”. Un altro giocatore presente nell’organico partenopeo che dovrebbe rinnovare secondo le indiscrezioni di Rai Sport è Juan Jesus: per il brasiliano si profila un altro anno di contratto agli ordini di mister Spalletti percependo un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Calciomercato Napoli news, Caprile e Cheddira non arriveranno subito

Chi non arriverà al Napoli in questa finestra invernale di calciomercato sono Elia Caprile e Walid Cheddira. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il portiere e l’attaccante preferirebbero continuare la loro avventura con il Bari fino al termine della stagione per poi valutare il loro futuro in estate. Ricordiamo che sulle tracce di Caprile si era registrato anche l’interesse da parte dei portoghesi del Benfica.

