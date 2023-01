CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sirigu-Gollini dopo il weekend, Man United su Osimhen

Calciomercato Napoli news, le parole del direttore sportivo Giuntoli

Il Napoli ha subito una battuta d’arresto con l’eliminazione dalla Coppa Italia in questa settimana di calciomercato ma i dirigenti continuano a muoversi per potenziare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti. Proprio a margine della sfida poi persa con la Cremonese, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva parlato dei rumors riguardanti Azzedine Ounahi dell’Angers e della possibilità di una cessione per Victor Osimhen.

Il dirigente dei campani ha spiegato: “Non siamo ottimisti su Ounahi. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano. Osimhen vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi”.



Calciomercato Napoli news, Manchester United interessato ad Osimhen

Il calciomercato estivo potrebbe regalare una sorpresa molto poco gradita ai tifosi del Napoli visto l’interesse espresso dal Manchester United nei confronti di Victor Osimhen. Dopo una partenza difficile, i Red Devils si trovano ora in terza posizione in campionato e la proprietà potrebbe anche decidere di fare un regalo a mister Ten Hag a fine stagione se avrà raggiunto i risultati che si aspettavano. Il ds azzurro Giuntoli non ha voluto sbilanciarsi al riguardo sebbene i rumors rivelino una valutazione ben superiore ai 100 milioni per il cartellino dell’attaccante nigeriano. Se non dovesse arrivare ad Osimhen, lo United virerà in maniera decisa su Gonçalo Ramos del Benfica.

Calciomercato Napoli news, Gollini in arrivo dopo il turno di campionato

Il Napoli sta per completare un’operazione di calciomercato invernale con l’inizio della prossima settimana. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Pierluigi Gollini arriverà infatti ai piedi del Vesuvio per ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Meret in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L’ex Tottenham chiude così il prestito alla Fiorentina con il benestare dell’Atalanta ed in viola dovrebbe invece arrivare Salvatore Sirigu. Lo scambio verrà ultimato in maniera ufficiale una volta concluso il turno di campionato che sta per cominicare.











