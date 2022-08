CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sirigu sarà il nuovo portiere, Lo Celso sempre nel mirino

Calciomercato Napoli news, Sirigu batte la concorrenza di Kepa e Navas

Il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di un nuovo portiere sembra essere ormai giunto alla sua conclusione in casa Napoli. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, i partenopei si sono infatti aggiudicati Salvatore Sirigu come estremo difensore da alternare ad Alex Meret, il quale sembrava essere in procinto di salutare i campani viste le voci in merito ad un possibile rivale importante con cui giocarsi il posto.

Il trentacinquenne originario di Nuoro e Campione d’Europa in carica con la Nazionale italiana era rimasto svincolato dopo aver concluso la sua avventura con il Genoa, terminata lo scorso anno purtroppo con la retrocessione in Serie B a fronte di 36 presenze in campionato con 59 reti subite e 10 gare senza subire gol. L’arrivo di Sirigu ai piedi del Vesuvio rappresenta senza dubbio una soluzione low cost viste le difficoltà incontrate nell’arrivare a Kepa Arrizabalaga del Chelsea e Keylor Navas del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Napoli news, duello con la Fiorentina per Lo Celso

I dirigenti del Napoli continuano a lavorare in cerca di rinforzi per l’organico di mister Luciano Spalletti anche per il centrocampo in questo agosto di calciomercato estivo. L’interesse espresso dal PSG nei confronti di Fabian Ruiz potrebbe spingere gli azzuri a trovarsi un nuovo elemento su cui puntare nel corso della stagione ormai alle porte ed uno dei nomi più caldi in questo senso pare essere quello di Giovani Lo Celso, di proprietà del Tottenham. Accostato pure al Villarreal, dove ha giocato lo scorso anno in prestito, ed alla Fiorentina, che starebbe preparando un’offerta per i londinesi, prima di pensare all’argentino il Napoli vorrebbe però chiudere con il Sassuolo per l’acquisto di Giacomo Raspadori.

