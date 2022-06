Calciomercato Napoli news/ Sondaggio per Beto, pericolo Juve per Koulibaly

Il calciomercato del Napoli attende la svolta. La dirigenza partenopea si muoverà nei prossimi giorni per regalare a mister Luciano Spalletti dei rinforzi per fare il salto di qualità. Attenzione però anche al capitolo uscite: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare il Maradona. Il primo piace in Spagna, mentre il secondo fa gola alla Juventus, che lo vorrebbe al fianco di De Ligt.

Da valutare la situazione di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano piace all’Arsenal ma al momento non è arrivata un’offerta ufficiale. In caso di partenza, sono diversi i profili sul taccuino della dirigenza azzurra: secondo il Messaggero Veneto, tra i candidati ci sarebbe anche Beto. Reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Udinese, l’attaccante brasiliano è considerato un incedibile dai friulani, ma una maxi-offerta potrebbe fare vacillare il diesse Marino.

CALCIOMERCATO NAPOLI: DEULOFEU IN STAND-BY

Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c’è Gerard Deulofeu. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare con l’Udinese è al momento in stand-by: il quotidiano evidenzia che Luciano Spalletti non sarebbe entusiasta dell’arrivo dell’esterno spagnolo. L’ex Milan è considerato un ottimo calciatore, ma in un calcio che non è quello dell’allenatore di Certaldo. Da valutare il futuro di Meret e Mertens: il primo è al lavoro per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2027, mentre il secondo è in scadenza e le proposte non mancano. L’ultimo contatto è quello registrato con l’Anversa. Capitolo uscite, sempre più vicino l’addio di Adam Ounas: secondo il Corriere dello Sport, l’esterno offensivo rifiuta il rinnovo di contratto con il Napoli e ha chiesto la cessione per giocare di più. Sulle sue tracce Monza e Torino. Infine, le novità sull’asse Napoli-Valencia: Gennaro Gattuso è pronto a riabbracciare Diego Demme e Matteo Politano, lavori in corso.

