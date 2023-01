CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Gollini, concorrenza per Adama Traoré

Calciomercato Napoli news, ufficiale Pierluigi Gollini e addio a Sirigu

Il Napoli nelle scorse ore ha completato un’operazione in questa sessione di calciomercato invernale relativa alla porta. Gli azzurri si sono infatti aggiudicati l’estremo difensore Pierluigi Gollini dall’Atalanta via Fiorentina dove si è invece trasferito Salvatore Sirigu, come si legge anche nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC con la formula del prestito con diritto di riscatto” per il primo, “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu all’ACF Fiorentina” per il secondo.”

In casa Napoli non mancano di certo gli obiettivi anche per la prossima sessione estiva di calciomercato. In orbita partenopea si parla infatti già da settimane dell’interesse espresso nei confronti di Adama Traoré, centrocampista o attaccante di proprietà del Wolverhampton con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2023 e dunque al termine della stagione attualmente in corso. Il Napoli vorrebbe convincere il calciatore a sposare la causa spallettiana ma in queste ore si registra il possibile inserimento della Roma nella corsa al calciatore che sarebbe stato individuato nell’ottica di rimpiazzare il partente Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Napoli news, si aspetta una decisione per Cheddira

Sempre pensando alla finestra estiva di calciomercato che si aprirà a giugno, il Napoli sta ragionando su un altro profilo come quello di Walid Cheddira. L’attaccante del Bari potrebbe essere acquistato subito dai campani che lo lascerebbero in prestito in Puglia fino al termine dell’annata calcistica e si attende quindi una decisione in questo senso entro martedì.

