CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Kvaratskhelia ma chi sostituirebbe Koulibaly?

Il Napoli sta ricostruendo il proprio organico in questa fase iniziale del calciomercato estivo dopo alcune partenze illustri e non solo. In orbita partenopea girano infatti diversi rumors in merito al possibile addio anche da parte di Kalidou Koulibaly, sogno della Juventus per rimpiazzare il partente De Ligt. Secondo le indiscrezioni più recenti, il patron De Laurentiis starebbe valutando se rivedere il tetto ingaggi per prolungare il rapporto che lega appunto Koulibaly agli azzurri così da non doversenre privare definitivamente tra un anno, ovvero nel giugno del 2023.

Se la permanenza di Koulibaly ai piedi del Vesuvio dovesse essere confermata, il difensore verrà investito anche con la fascia di capitano lasciata libera da Insigne, passato al Toronto FC. In ogni caso, se invece dovesse partire, allora il Napoli punterà forte su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Stando ai rumors le parti avrebbero già preso contatto ma non bisogna sottovalutare la concorrenza rappresentata dall’Inter.

Aspettando di conoscre nuovi sviluppi riguardo a Koulibaly, il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo calciatore nella prima giornata di calciomercato di ieri depositando presso la Lega Calcio il contratto di Khvicha Kvaratskhelia, ventunenne georgiano chiamato per rimpiazzare Insigne. Stesso discorso per il difensore Mathías Olivera, il quale rimpiazzerà in rosa Faouzi Ghoulam.

