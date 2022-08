CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale l’arrivo di Giacomo Raspadori dal Sassuolo

Calciomercato Napoli news, ufficiale l’arrivo di Giacomo Raspadori

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato si è finalmente concluso. Ieri sera infatti il club partenopeo ha reso ufficiale l’acquisto dell’attaccante proveniente dal Sassuolo come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.”

In conferenza stampa il tecnico azzuro Luciano Spalletti riguardo all’arrivo di Raspadori aveva spiegato: “4-3-3 o 4-2-3-1 ci abbiamo già lavorato l’anno scorso, che ci sia Raspadori o meno è uguale per noi lavorare su tutti e due i moduli. Ci sono elementi che ci permettono entrambe le situazioni, l’idea Raspadori nasce dal fatto che può darci cose diverse da quelle che già abbiamo, noi abbiamo la possibilità di farle entrambe…”

Calciomercato Napoli news, il reparto avanzato ora è completo

Per il Napoli l’acquisto di Raspadori in questi giorni di calciomercato rappresenta l’ultimo tassello per completare il reparto avanzato dopo gli addii di gente come Insigne, Mertens e Petagna essendo arrivati anche Simeone e Kvaratskhelia. Al Sassuolo andranno 5 milioni di euro per il prestito oneroso più 25 milioni per il riscatto da pagare in 5 anni mentre al giocatore ha firmato un quinquennale da 2,8 milioni di euro a stagione. Come riporta Sportmediaset, anche il tecnico neroverde Dionisi ha parlato dell’addio di Raspadori: “Sono contento per Giacomo, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è.”

