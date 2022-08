CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Ndombele poi Raspadori, Fabian Ruiz verso il PSG

Calciomercato Napoli news, lo spagnolo Fabian Ruiz ad un passo dal PSG

Il Napoli continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo di sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Oltre ai movimenti in entrata, in casa azzurra si ragiona anche su qualche uscita e tra i giocatori che potrebbero lasciare gli azzurri c’è sicuramente Fabian Ruiz, calciatore da settimane accostato con una certa insistenza al Paris Saint-Germain.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, lo spagnolo avrebbe accettato da giorni il corteggiamento dei francesi che tuttavia non hanno mai affondato il colpo rispetto alla richiesta da 30 milioni di euro formulata dal patron Aurelio De Laurentiis. I parigini non vorrebbero probabilmente spingersi oltre i 20 milioni per il cartellino del ventiseienne, che è già stato sostituito con l’arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham, e devono anche cedere qualche elemento per far cassa e spazio ai nuovi innesti.

Come dicevamo nella giornata di ieri il Napoli ha reso ufficiale l’acquisto di Tanguy Ndombele dal Tottenham per questo agosto di calciomercato. Il centrocampista, accolto con un “Benvenuto Tanguy! #ADL” sull’account Twitter del presidente, vestirà la maglia numero 91 ed è stato pagato 500 mila euro più bonus per il prestito oneroso con riscatto fissato a circa 30 milioni. Oggi invece dovrebbe essere il giorno di Giacomo Raspadori, prelevato dal Sassuolo.

