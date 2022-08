CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Simeone, attesa per Raspadori e Ndombele

Calciomercato Napoli news, attesa per gli annunci di Raspadori e Ndombele

Il Napoli sta completando la sua campagna acquisti per questa sessione di calciomercato estivo in questo agosto di trattative. Nella giornata di ieri infatti sia Tanguy Ndombele che Giacomo Raspadori hanno effettuato le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart prima di poter apporre la firma sui nuovi contratti che li legheranno ai campani. Individuati rispettivamente per sostituire Fabian Ruiz, in procinto di passare al PSG, e Petagna, che ha firmato con il Monza, Ndombele e Raspadori dovrebbero essere annunciati ufficialmente dalla società di De Laurentiis nella giornata odierna.

Poggioreale, detenuti chiedono gratis le gare del Napoli/ "Avviate pratiche con Sky"

L’attaccante proveniente dal Sassuolo andrà a giocare ai piedi del Vesuvio per 5 milioni di euro di prestito oneroso più 25 milioni di obbligo di riscatto a cui si aggiungeranno altri 5 milioni di bonus mentre per il centrocampista in arrivo dal Tottenham si tratta di un prestito oneroso da un milione di euro più 32 milioni per il diritto di riscatto. Nel frattempo gli azzurri hanno reso ufficiale l’acquisto di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona come si legge nella nota sul sito del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di Giovanni Pablo Simeone Baldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto.”

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ndombele in arrivo, Spalletti: "Kim è stato perfetto"

Calciomercato Napoli news, Elmas e Lozano piacciono in Inghilterra

Oltre ai movimenti in entrata per potenziare l’organico a disposizione di mister Spalletti, in casa Napoli si valutano anche alcune cessioni specialmente visti i rumors riguardanti Elmas e Lozano in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. I due giocatori azzurri sarebbero infatti molto chiacchierati in orbita Premier League dato che sarebbero finiti rispettivamente nel mirino di Everton e Manchester United.

LEGGI ANCHE:

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, Carnevali: "La trattativa non è in stallo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA