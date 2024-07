CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ultimi dettagli per Buongiorno. Offerta per Wesley? (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PAZIENZA PER BUONGIORNO!

Per il calciomercato del Napoli è arrivato il momento di chiudere anche gli ultimi particolari per l’arrivo di un obiettivo in difesa sul quale Antonio Conte ha puntato molto, dal momento del suo arrivo sotto il vesuvio. Fabrizio Romano su “X” ha lanciato il suo caratteristico “here we go” per annunciare la fumata bianca su Alessandro Buongiorno: “Contratto quinquennale fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di € 70m a partire da luglio 2027“, ha twittato Romano, con qualche ora di ritardo rispetto al previsto per lo sbarco a Napoli del giocatore.

Per l’acquisto di Alessandro Buongiorno da parte del Napoli mancano infatti ancora alcuni piccoli dettagli di calciomercato da definire. Come riferito dall’inviato di Sky Sport 24, Francesco Modugno, a Castel Volturno: “Per Buongiorno bisogna avere un po’ di pazienza. Dopo le meritate vacanze, dovrà sostenere le visite mediche, che potrebbero essere posticipate di 24 ore. Attualmente le parti stanno ancora dialogando per risolvere gli ultimi dettagli. I contratti del Napoli sono molto strutturati, quindi c’è sempre qualcosa da sistemare. Non c’è alcun allarme, ma le visite mediche potrebbero slittare di un giorno“.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, WESLEY PUÒ INTERESSARE

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi anche sul mercato sudamericano e tra gli obiettivi di calciomercato spicca Wesley Gassova, attaccante esterno del Corinthians classe 2005. Più che un sostituto di Osimhen, Gassova, per le sue caratteristiche, potrebbe essere una valida alternativa a Kvaratskhelia nel possibile 3-4-3 di Conte. In questa stagione, ha segnato 4 gol tra Brasileirão, Copa Sudamericana e Copa do Brasil. Predilige giocare sulla sinistra, ma può essere impiegato anche a destra o come seconda punta.

Diego Mezzogiorno, giornalista di Sky Brasile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha spiegato però come per il giocatore ci sia una concorrenza di calciomercato serrata: “Wesley? C’è una trattativa col Napoli che ha fatto una prima offerta di circa 20 milioni. Non hanno ancora raggiunto un accordo, ma nelle ultime ore è entrato in campo Cafu che vorrebbe portarlo alla Roma. Oltre al Napoli c’è il West Ham, il Porto, il Nizza e s’è aggiunta la Roma. Quando scende in campo Cafu a Roma si mettono sugli attenti e Cafu ci sta mettendo la buona parola”. Calciomercato Napoli News/ Il PSG vuole Osimhen. A centrocampo si pensa a Emre Can (8 luglio 2024)

