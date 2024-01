CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Vitik, indizio social: è lui l’uomo per la difesa? (3 gennaio 2024)

Il Napoli è estremamente attivo sul calciomercato. Dopo aver concluso l’affare Mazzocchi con la Salernitana e in attesa di definire la trattativa con l’Udinese per Samardzic, la squadra di De Laurentiis sta lavorando per l’acquisizione di un difensore centrale. Uno dei giocatori sotto osservazione è Martin Vitik, un difensore ceco classe 2003 di proprietà dello Sparta Praga. Vitik, alto un metro e novantatre, ha all’attivo 23 presenze e ha già segnato 3 gol, sfruttando la sua notevole statura.

Mentre si attendono sviluppi sulla trattativa di calciomercato, è stato notato che Vitik, nei giorni in cui il suo nome è stato accostato al Napoli, ha iniziato a seguire Khvicha Kvaratskhelia su Instagram. Questo gesto potrebbe avere diverse interpretazioni, considerando che Kvaratskhelia è uno dei grandi talenti emergenti nel calcio europeo. Tuttavia, il fatto che Vitik abbia deciso di seguire il profilo del numero 77 azzurro non è passato inosservato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KVARA VERSO IL RINNOVO

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, il Napoli sembra aver iniziato bene il nuovo anno. Secondo il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, Khvicha Kvaratskhelia sta per prolungare il suo contratto con il Napoli. Scotto ha anche svelato le cifre dell’accordo imminente tra la società e il giocatore, dichiarando: “Alla fine del calciomercato verrà finalmente proposto dal Napoli il rinnovo a Kvaratskhelia, il quale si aspetta un ingaggio da almeno 3 milioni di euro a stagione“.

Grande protagonista dello Scudetto conquistato nella passata stagione, Kvaratskhelia ha avuto un calo di rendimento piuttosto evidente in questo difficile anno post-titolo per il Napoli. Difficile però, vista la situazione di crisi negli ultimi mesi, capire dove inizino le responsabilità individuali e quelle collettive. L’opinione è che il rinnovo del georgiano potrebbe allentare la tensione e far capire quali sono i punti fermi dai quali il Napoli vuol cercare di ripartire per ritornare vincente.

