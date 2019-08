CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zaha nome nuovo per l’attacco! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli continua a gravitare attorno ai nomi di possibili attaccanti che possano rinforzare la batteria offensiva a disposizione di Carlo Ancelotti. Il problema più grande gli azzurri ce l’hanno dopo i rifiuti di alcuni obiettivi che erano stati dati addirittura in arrivo nella città partenopea. Ad esempio James Rodriguez, richiesto da Carlo Ancelotti ma ormai sempre più vicino alla permanenza in Spagna. Ma c’è stata delusione anche per Pepè, con l’asso ivoriano del Lille passato ufficialmente all’Arsenal. Le idee comunque non mancano col DS Giuntoli che sarebbe pronto a sferrare l’assalto per Wilfried Zaha, classe ’92 del Crystal Palace con un’ottima esperienza in Premier League. Per lui ci sarebbero pronti più di 60 milioni di euro giustificabili dalla sua capacità di interpretare tutti i ruoli d’attacco, dall’esterno al centravanti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, HYSAJ VERSO LA ROMA

Tra i nomi in uscita del calciomercato del Napoli è sempre particolarmente caldo quello del terzino Hysaj, che vanta peraltro parecchi estimatori in Serie A. Nelle ultime ore si era parlato di un forte interessamento della Juventus, ma per Hysaj la destinazione più probabile resta sempre la Roma che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. Le distanze economiche tra il club partenopeo e quello giallorosso per l’esterno difensivo albanese si stanno riducendo sempre di più, rispetto ai 20 milioni di euro richiesti dal Napoli la Roma si sarebbe spinta fino a 17 e l’affare sembra davvero in procinto di essere concluso, considerando anche la volontà del calciatore che considera praticamente concluso il suo ciclo sotto il Vesuvio.

