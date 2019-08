CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ancelotti ci ha provato ma… (ultime notizie)

Non solo Lozano ed James Rodriguez nelle idee del Napoli per rinforzare la rosa tramite il calciomercato estivo. Gli azzurri hanno infatti messo da tempo gli occhi anche su Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter finito ai margini dell’organico per volere della società e fuori dai programmi del nuovo allenatore Antonio Conte. Persa anche la maglia numero 9, assegnata a Romelu Lukaku, Icardi sta quindi cercando una nuova sistemazione per l’annata calcistica alle porte e, stando alle indiscrezioni, anche lo stesso allenatore Carlo Ancelotti avrebbe contattato il giocatore per convincerlo a sposare la causa azzurra. Il Napoli sarebbe inoltre arrivato ad offrire ben 8 milioni di euro a stagione ma, stando a quanto rivelato dalla redazione di Sportmediaset, Icardi avrebbe ora accettato l’offerta della Roma da 7,5 milioni di euro all’anno, a cui bisogna aggiungere gli eventuali bonus per un totale di 9 milioni di euro percepiti. Nella trattativa verrà inserito anche Edin Dzeko, destinato quindi all’Inter ed anch’egli seguito con interessa dal Napoli, costretto ora a puntare su altri profili. (agg. Alessandro Rinoldi)

Calciomercato Napoli News, Proposto Alexis Sanchez

L’infortunio patito da Lozano con il PSV presenta un bel problema per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri sembravano essere infatti ormai vicinissimi alla chiusura dell’operazione con gli olandesi pagando la clausola rescissoria da 42 milioni di euro ma, se il messicano dovesse essere costretto ad un lungo stop, i partenopei vireranno ovviamente su altri obiettivi. Tra i nomi accostati al Napoli per rafforzare il reparto avanzato da mettere a disposizione del mister Carlo Ancelotti c’è anche Alexis Sanchez, attaccante cileno dato in uscita dal Manchester United nonostante il mercato sia ormai già chiuso in Inghilterra. Recentemente il tecnico dei Red Devils Solskjaer ha inoltre espresso parole d’elogio nei confronti dell’ex Udinese ma il Napoli non sembra in ogni caso interessato ad aggiudicarselo per un motivo preciso, ovvero l’elevato ingaggio percepito dal calciatore. Alexis Sanchez guadagna infatti la bellezza di 26 milioni di sterline all’anno, uno sproposito se si considerno il suo impiego e rendimento in campo oltre alla politica del Napoli riguardo agli ingaggi. (agg. Alessandro Rinoldi)

L’alternativa resta De Paul

I problemi nel raggiungere gli obiettivi prefissati per questo calciomercato estivo sembrano non esaurirsi per i dirigenti del Napoli. In questo senso si collocano le parole di Zinedine Zidane ieri sera a margine dell’amichevole persa con la Roma a proposito di James Rodriguez, tutt’ora considerato un un giocatore su cui contare, e l’infortunio patito con il PSV da parte di Hirving Lozano. Per quanto riguarda il fantasista colombiano, i partenopei stanno pensando di virare magari su altri nomi ed il più gettonato in orbita azzurra come possibile alternativa è Rodrigo De Paul, di proprietà dell’Udinese. Come riportato anche da il quotidiano Il Mattino, l’argentino ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, comunque meno di quanto servirebbe per James. Sulle tracce di De Paul non si segnala però soltanto la presenza del Napoli: in Italia il calciatore piace infatti anche al Milan, altro club che non sta avendo successo nell’acquistare i giocatori desiderati. (agg. Alessandro Rinoldi)

Zidane parla del colombiano

James Rodriguez continua ad essere uno degli obiettivi principali del calciomercato del Napoli. Centrocampista dotato di grande talento rimane nel mirino della squadra azzurra che però fino a questo momento non è riuscita a trovare un accordo con il Real Madrid. Dopo la gara del Real Madrid contro la Roma ha parlato il tecnico dei blancos Zinedine Zidane, che ha specificato: “James Rodriguez fa parte del progetto del Real Madrid. Questa è la squadra con cui cominceremo la Liga, anche se c’è da dire che fino al 31 agosto può succedere di tutto. E’ però un nostro giocatore per il momento”. La sensazione è che gli azzurri proveranno a prendere il calciatore fino all’ultimo giorno di calciomercato.

Brutte notizie per Lozano

Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c’è anche Hirving Lozano del Psv Eindhoven. La notte però non ha portato, come capita spesso, consiglio anzi un infortunio che nella prima giornata di Eredivise ha costretto il calciatore a uscire prima del triplice fischio finale. Alla fine della partita contro l’Ado Den Haag ha parlato il tecnico della squadra olandese Mark Van Bommmel: “Non si tratta di un infortunio rotto, non c’è nulla da grave”. Nonostante questo non è da escludere che il ragazzo sarà costretto a passare un lungo periodo in infermeria. Sarà a quel punto proprio il Napoli a prendere la decisione di affondare o meno il colpo.



