CALCIOMERCATO NAPOLI/ Niente da fare per Alvarez, bloccato Mathias Olivera

Il Napoli sta valutando le ultime manovre da effettuare in questa sessione di calciomercato invernale. I dirigenti partenopei stanno lavorando però non solo per l’immediato ma anche in previsione dell’estate in modo tale da potenziare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si era parlato a lungo dell’interesse degli azzurri nei confronti di Julian Alvarez, di proprietà del River Plate.

Individuato come possibile sostituto di Insigne, che da luglio sarà del Toronto FC, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport Alvarez sarebbe già stato acquistato dal Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola avrebbe infatti battuto la concorrenza delle altre società, Napoli compreso, pagando ai biancorossoneri 18 milioni di euro, ovvero due in meno rispetto alla clausola rescissoria tanto chiacchierata nei giorni scorsi.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Il Napoli dovrà quindi cercarsi un altro attaccante con caratteristiche simili a quelle del suo capitano in fase di calciomercato ma intanto ha a sua volta bloccato un altro elemento utile alla causa azzurra. I campani sono da tempo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e stando a quanto rivelato nel corso di Calciomerato – L’Originale pare ormai certo l’arrivo in estate di Mathias Olivera. Venticinquenne uruguaiano sotto contratto fino al giugno del 2025 con il Getafe, Olivera dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 10/11 milioni di euro ed il Napoli proverà a portarlo in Italia subito entro la fine di gennaio.

