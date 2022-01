CALCIOMERCATO NAPOLI/ Niente Gomez per il post-Insigne, United su Ruiz

In casa Napoli i dirigenti stanno lavorando sul calciomercato non solo per l’immediato ma anche per il prossimo futuro. I partenopei sono infatti consapevoli che a partire dal primo di luglio dovranno fare a meno del loro capitano Lorenzo Insigne, accordatosi ufficialmente con il Toronto FC, ed hanno quindi bisogno di trovare un nuovo attaccante che possa sostituirlo nel migliore dei modi, senza dunque lasciare sguarnito il reparto avanzato agli ordini di mister Spalletti.

Calciomercato Napoli/ Più Mandava che Olivera per la corsia, la situazione

Nell’elenco dei possibili candidati a ricoprire il ruolo vestito da Insigne nella rosa del Napoli sembrava poterci essere pure il nome di Alejandro Gomez, trentatreenne di proprietà del Siviglia dopo aver lasciato l’Atalanta a gennaio dello scorso anno. Secondo quanto rivelato dal giornalista Ciro Venerato, gli azzurri non sarebbero tuttavia interessati al Papu Gomez, smentendo così l’indiscrezione proveniente da elgoldigital.com.

Ndombélé al Napoli?/ Calciomercato: forte la concorrenza anche in Serie A

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Come di consueto in fase di calciomercato il Napoli deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. L’ultimo calciatore azzurro ad essere finito al centro di possibili voci di mercato è Fabian Ruiz, venticinquenne spagnolo sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, Ruiz sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils potrebbero presto aggiudicarsi un nuovo centrocampista non potendo contare su Paul Pogba, indicato fuori condizione dallo stesso tecnico della squadra inglese.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Addio a Ghoulam: Olivera o Mandava al suo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA