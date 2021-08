CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ounas e Petagna restano. Ecco Anguissa, i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI, PETAGNA NON SI MUOVE

Il calciomercato estivo può regalare qualche sorpresa nella sua parte finale ma il Napoli sembra deciso a non perdere i vari elementi della sua rosa. Chi sembrava poter salutare gli azzurri sembrava essere Andrea Petagna, accostato con insistenza alla Sampdoria in queste frenetiche ore di mercato. Tuttavia stando alle indiscrezioni più recenti, la volontà del tecnico Luciano Spalletti verrà rispettata e quindi Petagna non lascerà il Napoli preferendo lui stesso rimanere ai piedi del Vesuvio. Come si legge sul sito del club, già al termine della sfida vinta in casa del Genoa grazie ad un suo gol Petagna aveva espresso il suo desiderio di continuare a fare bene con il Napoli dichiarando: “Il mister si fida di me e in settimana me lo ha dimostrato chiaramente. L’anno scorso non ho avuto grosse opportunità di esprimermi e spero di poterlo fare quest’anno. Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra e con questo carattere possiamo arrivare in alto.”

CALCIOMERCATO NAPOLI, ANGUISSA ED OUNAS

In quest’ultima parte della sessione di calciomercato il Napoli sta lavorando per completare il proprio organico. Nella giornata di ieri gli azzurri si sono assicurati Zambo Anguissa dal Fulham al fine di potenziare il proprio centrocampo al momento privo dell’infortunato Piotr Zielinski, che rientrerà dopo la sosta per le sfide delle Nazionali, e di Diego Demme, il cui rientro è per ora sconosciuto. Secondo le indiscrezioni emerse l’operazione con gli inglesi è stata definita sulla base di 400 mila euro per il prestito oneroso, 15 milioni per il diritto di riscatto e ingaggio di 3 milioni condiviso al 50%. Il Napoli ha poi respinto l’assalto di Milan ed Olympique Marsiglia per Adam Ounas, il quale resterà agli ordini di Spalletti come alternativa preziosa per il reparto avanzato dei partenopei.

