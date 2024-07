CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE VUOLE UN NUOVO CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Napoli è ancora aperto e mancano diversi tasselli per completare la rosa a disposizione di un Antonio Conte già immerso nel nuovo progetto e pronto ad iniziare la nuova stagione per riscattare i brutti risultati dello scorso anno. Dopo l’arrivo di Buongiorno e Marin, la difesa sembra essere già al completo nonostante l’uscita di Ostigard e anche sugli esterni con Spinazzola è stato completato il reparto ma rimane il dubbio su un Mario Rui che ha espresso il desiderio di tornare in Portogallo. In attacco rimane il dubbio Osimhen che sta tarpando le ali al calciomercato Napoli che però è attivo a centrocampo alla ricerca di un sostituto per l’ormai ex Piotr Zielinski.

Uno dei nomi più caldi è quello di Billy Gilmour di proprietà del Brighton ma la trattativa per lo scozzese non è delle più semplici ma, a prescindere da ciò, De Laurentiis vorrebbe portare a Napoli un altro centrocampista di quantità in grado di alternarsi con un poco brillante Zambo Anguissa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SONDAGGIO PER YOUSSOUF FOFANA DEL MONACO

Il nome di oggi è quello del francese Youssouf Fofana che è di proprietà del Monaco ma ad un anno dalla scadenza e molto vicino alla cessione per monetizzare al massimo il suo ormai scontato addio. Il Milan ha provato il colpo per circa un mese ma ha mollato la presa nei giorni scorsi per via di un improvviso rilancio dei francesi che hanno approfittato dell’inserimento di Manchester United e Atletico Madrid per alzare il prezzo di circa 10 milioni di euro passando da 25 milioni iniziali ai 35 milioni attuali che hanno fermato i rossoneri.

Il Napoli sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione anche se le cifre rimangono molto alte e difficilmente si chiuderà questa trattativa.