CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ECCO LA SOLUZIONE PER OSIMHEN!

Uno dei principali tormentoni del calciomercato del Napoli in questa estate potrebbe finalmente avvicinarsi a una soluzione. Dall’Inghilterra arriva la notizia, riportata dal quotidiano The Guardian, che conferma la possibilità di uno scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, il Napoli sarebbe disposto a considerare l’inclusione di Lukaku nelle trattative con il Chelsea, essendo interessato all’attaccante belga su richiesta diretta del nuovo tecnico Antonio Conte.

Il Chelsea, che da tempo segue il 25enne Osimhen, ha fatto sapere di non essere disposto a pagare la clausola rescissoria. Tuttavia, la possibilità di liberarsi dell’ingaggio di Lukaku potrebbe contribuire a finanziare l’operazione per portare Osimhen a Londra. Il Napoli non può puntare a “Big Rom” senza liberarsi dell’oneroso contratto del nigeriano: per chiudere l’affare di calciomercato potrebbe derogare dalla richiesta della clausola, fissata a 130 milioni di euro e che ha fermato finora le avances del PSG sul giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: FATTA PER OSTIGARD AL RENNES

Per quanto riguarda le uscite del calciomercato del Napoli. Leo Ostigard è praticamente un nuovo giocatore del Rennes, con l’ufficialità della sua cessione che resta solo una formalità. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito aggiornamenti sul trasferimento del difensore centrale norvegese, che oggi ha completato le visite mediche con il suo nuovo club. Di Marzio, tramite il suo sito, ha dichiarato: “Leo Ostigard sta per diventare ufficialmente un giocatore del Rennes. Il trasferimento del difensore del Napoli in Francia è praticamente concluso; le visite mediche sono state superate e manca solo l’annuncio ufficiale“.

Il Napoli riceverà 7 milioni di euro per la cessione di Ostigard, che lascia la Serie A per abbracciare il progetto del club francese di Ligue 1. Di Marzio aggiunge che, dopo gli acquisti di Rafa Marin e Buongiorno, il calciomercato Napoli non prevede ulteriori innesti in difesa, ma potrebbe reinvestire i fondi ottenuti dalla cessione di Ostigard per potenziare altri reparti. Nella scorsa stagione con il Napoli, Ostigard ha totalizzato 32 presenze e fornito due assist.