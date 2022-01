CALCIOMERCATO NAPOLI/ Respinto l’assalto del Newcastle ad Osimhen e Fabian Ruiz

CALCIOMERCATO NAPOLI: NIENTE DA FARE PER IL NEWCASTLE

Il calciomercato può essere sempre imprevedibile ma chi non si è lasciato cogliere di sorpresa in questi frenetici giorni di trattative è il Napoli. I dirigenti partenopei hanno provato a rafforzare l’organico a disposizione di mister Spalletti per il prosieguo della stagione con l’acquisto di Axel Tuanzebe dal Manchester United ed hanno prenotato Mathias Olivera per l’estate, oltre ad aver provato a portarlo subito ai piedi del Vesuvio.

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, l'italiano prenderà il posto del belga Mertens

I partenopei si sono tuttavia distinti anche per aver respinto l’assalto del Newcastle nei confronti dei suoi campioni, non prendendo quindi in considerazione la maxi proposta da 150 milioni di euro per aggiudicarsi Victor Osimhen e Fabian Ruiz, giocatori ritenuti fondamentali per consentire al tecnico Spalletti di tentare di raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Una posizione forte presa dalla società che ha anche sottolineato l’importanza del suo allenatore in un comunicato sul proprio sito ufficiale.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ghoulam proposto alla Lazio, Nandez rimane lontano

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Il Napoli trattiene quindi i suoi elementi migliori in questa fase finale del calciomercato invernale. Il Newcastle, forte della disponibilità economica della nuova proprietà araba, sta cercando rinforzi per centrare una difficile salvezza in Premier League promettendo ingaggi molto elevati. Le Gazze dovranno in ogni caso guadare altrove se vorranno sperare di acquistare qualche giocatore in grado di fare la differenza.

LEGGI ANCHE:

Fabian Ruiz al Newcastle?/ Calciomercato, ecco la scelta dello spagnolo del Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA