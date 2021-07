CALCIOMERCATO NAPOLI/ Sirigu o Consigli per rimpiazzare Ospina

CALCIOMERCATO NAPOLI, SIRIGU O CONSIGLI IN PORTA

Il Napoli sta vivendo una vera e propria rivoluzione con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti e di conseguenza le scelte del club sono per forza di cose definite anche da questo aspetto in chiave calciomercato. Uno che potrebbe lasciare i partenopei è il portiere David Ospina, trentaduenne che ha conquistato il terzo posto in Coppa America con la sua Colombia ed il cui contratto con gli azzurri scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2022. Aspettando di ricevere eventuali offerte concrete per il colombiano, il Napoli sta valutando alcuni profili per rimpiazzarlo e se il nome di Tomas Vaclik si starebbe allontanando accettando piuttosto la corte dell’Olympiacos, dall’altra prendono quota le chances che vorrebbero Salvatore Sirigu del Torino o Andrea Consigli del Sassuolo ai piedi del Vesuvio.

CALCIOMERCATO NAPOLI, FEDELE NON TERREBBE INSIGNE

In casa Napoli le situazioni di calciomercato da affrontare per la dirigenza sono diverse ed una delle più spinose riguarda il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno ovvero nel giugno del 2022. L’ex dirigente Furio Fedele, interpellato da Radio Marte, ha spiegato perchè secondo lui l’attaccante della Nazionale del ct Mancini dovrebbe lasciare i partenopei di Luciano Spalletti: “Insigne deve lasciare il Napoli, credo che questa sia la soluzione migliore per tutti. Spero ci sia un’offerta importante sia per la società che per il calciatore, ne guadagnerebbero tutti. Mi sembra che la questione rinnovo sia in stand-by e non mi sembra il caso che il calciatore vada via a parametro zero nel 2020.” Aspettando l’esito di Euro 2020, ricordiamo infine che su Insigne rimane vigile l’attenzione dell’Inter.

