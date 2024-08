CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SONDATO SEBASTIAN BOSELLI PER LA DIFESA

Il calciomercato Napoli insiste sulla difesa e, secondo un’indiscrezione di Sportitalia, ha messo gli occhi su un 20enne uruguaiano di proprietà del River Plate. Il nome in questione è quello del giovane Sebastian Boselli che ha esordito da poco con la prima squadra ed ha collezionato 13 presenze tra Copa de la Liga, Copa Libertadores e campionato argentino. Il River Plate ha intenzione di trattenere il calciatore per almeno un’altra stagione per farlo crescere ulteriormente e provare a ricavarci di più da un’eventuale cessione ma il calciomercato Napoli ha fiutato il colpo e potrebbe voler rilanciare con un’offerta nel tentativo di convincere anche il River Plate. La certezza è che una trattativa come questa per Sebastian Boselli ricorda molto quella dello scorso calciomercato effettuata per Natan che si è poi rivelato un calciatore a cui serve del tempo per adattarsi in un campionato estremamente tattico come quello italiano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL GENOA HA SCELTO SIMEONE COME POST RETEGUI

La cessione improvvisa di Mateo Retegui ha messo il Genoa sul calciomercato alla ricerca del nome di un nuovo attaccante che possa guidare la squadra di Gilardino e replicare le ottime prestazioni del centravanti italiano. Il prescelto sembra poter essere proprio il Cholito Giovanni Simeone che il Napoli potrebbe cedere in caso di offerta congrua anche se, al momento, De Laurentiis ha già rifiutato la prima offerta presentata dal club ligure. Sull’attaccante argentino c’è anche l’interesse della Fiorentina che vorrebbe riportarlo in maglia viola ma per adesso il Napoli ascolta le offerte e attende quella giusta per liberare un Simeone che sembra non essere al centro del progetto di Antonio Conte. Non è un segreto l’interesse per Romelu Lukaku che andrebbe a coprire ulteriormente Simeone che si trova già alle spalle di Raspadori nelle gerarchie di Conte in questo precampionato.