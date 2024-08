CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI STRINGE PER LUKAKU!

Il calciomercato del Napoli ha deciso di accelerare sull’obiettivo più importante e sta per accontentare Conte, che è sempre più irritato dalla situazione di stallo riguardante Osimhen. De Laurentiis ha incaricato il direttore sportivo Manna di chiudere l’operazione Lukaku con il Chelsea, senza più attendere la cessione del campione nigeriano. Questa rappresenta una svolta significativa, considerando la strategia di attesa adottata finora dagli azzurri.

Il Chelsea, che sta per acquistare il giovane attaccante classe 2004 Omorodion dall’Atletico Madrid, vuole subito recuperare l’investimento cedendo Lukaku. La richiesta per il centravanti belga è di 35 milioni di euro, e il Napoli deve muoversi rapidamente per evitare sorprese, dato che l’Aston Villa è fortemente interessato al giocatore; sbloccata l’operazione Omorodion, il Napoli potrebbe ottenere lo sconto che serve per chiudere subito l’affare di calciomercato. Per quanto riguarda Osimhen, rimangono in corsa PSG, Arsenal e Arabia Saudita.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: COM’È SALTATO FOLORUNSHO ALL’ATALANTA

Per il calciomercato del Napoli un retroscena sulle trattative in uscita è emerso nelle ultime ore. Michael Folorunsho, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Verona, è tornato alla base e ha partecipato al secondo ritiro sotto la supervisione di Antonio Conte a Castel di Sangro. Attualmente, il centrocampista si trova dietro Anguissa nelle gerarchie, e il suo futuro in maglia azzurra appare incerto. Conte, dopo aver osservato Folorunsho per circa dieci giorni, ha dato il via libera alla sua cessione e l’affare si era concluso.

L’Atalanta infatti si era interessata al giocatore, e un accordo di calciomercato sembrava imminente: 15 milioni più 3 di bonus erano destinati alle casse del Napoli. Tuttavia, la trattativa si è arenata quando De Laurentiis ha richiesto una clausola del 30% sulla futura rivendita del calciatore. La situazione si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Scamacca, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Questo evento ha obbligato l’Atalanta a concentrare le risorse finanziarie su un nuovo attaccante per sostituire Scamacca, rinunciando all’acquisto di Folorunsho.