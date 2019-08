Calciomercato Napoli/ Tutto fatto per Llorente e su Icardi… (Ultime Notizie)

Alfredo Pedullà ha confermato l’ambizioso tentativo del Napoli di portare a casa Mauro Icardi in questo convulso calciomercato estivo. “Il Napoli ha aspettato fino a ieri sera per arrivare a Mauro Icardi. Gli azzurri hanno fatto una grande operazione e fino all’ultimo ha provato a farne una ancora più grande. Bisogna anche evidenziare che aspettando Icardi il Napoli ha anche corso il rischio di dover gestire la situazione Milik, dovendo trovare una ssitemazione al polacco nelle ultime 48 ore”. Per il giornalista sportivo di Sportitalia, il Napoli ha comunque portato avanti un grande mercato. L’arrivo di un giocatore del calibro di Fernando Llorente rappresenta la ciliegina sulla torta: “Bisogna fare i complimenti a Llorente che, nonostante il curriculum, ha aspettato il Napoli che attendeva ancora Icardi”, ha detto ancora Pedullà che guardando nel complesso al mercato azzurro dice: “È stato un mercato da appalusi”.

Calciomercato Napoli News, entusiasmo Llorente

Per molti addetti ai lavoro Fernando Llorente si rivelerà un grande acquisto per il Napoli. L’ultimo colpo di calciomercato azzurro ha acceso l’entusiasmo della tifoseria partenopea, desiderosa di accorciare le distanze dalla Juventus e di competere davvero per la lotta scudetto. L’attaccante spagnolo, ex Juventus, ha firmato un contratto biennale con il Napoli e le sue prime parole da giocatore azzurro hanno trasmesso grande carica a tutto l’ambiente, che a questo punto non aspetta altro che vederlo all’opera in campo. “Sono contento di tornare ma è presto e non posso dire niente”, ha dichiarato Llorente ieri a Sky Sport. “Aspettiamo, così potrò dirvi di più. Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Con Ancelotti parlerò solo a cose fatte. Juve-Napoli? Mi aspetto una grande partita, speriamo che vinca la mia squadra. Mi spiace per Chiellini, è un grande amico e nessuno meriterebbe un infortunio tanto grave”.

