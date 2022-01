CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ufficiale: addio a Younes. Spalletti: “Mertens? Per restare…”

CALCIOMERCATO NAPOLI: SPALLETTI PARLA DI MERTENS

La sessione di calciomercato invernale sta entrando nella sua fase conslusiva ed in casa Napoli si ragiona sulle ultime mosse da effettuare per potenziare l’organico. I movimenti in entrata ed in uscita non sono però i soli aspetti da sistemare essendo presenti in rosa anche alcuni calciatori in scadenza di contratto a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Uno di questo è Dries Mertens, il quale nei giorni scorsi aveva rilasciato anche un’intervista in cui parlava del suo amore per il Napoli e della speranza di poter restare in azzurro.

Dopo la partita contro la Salernitana vinta per 4 a 1, il tecnico dei campani Luciano Spalletti al riguardo ha spiegato a DAZN: “Belle parole quelle di Mertens, è sempre importante vedere tutti uniti e amici. Il suo futuro? Abbiamo un presidente molto attento, che negli anni ha creato sempre squadre forti. Ha detto che dovrà rivedere contratti e conti, passerà molto da lì. Se un giocatore vuole rimanere, poi dovrà mettersi al livello delle possibilità della società. Io non so i contratti e le cifre, però questo dettaglio diventa fondamentale.”

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Detto di Mertens, c’è invece un altro calciatore che ha salutato definitivamente il Napoli in questi frenetici giorni di calciomercato. Il tedesco Amin Younes, appena rientrato dal prestito all’Eintracht Francoforte, ha rescisso il proprio contratto consensualmente con la società azzurra e, tramite i propri canali social, il club saudita dell’Al-Ettifaq ha annunciato l’arrivo ufficiale del ventottenne, ora sotto contratto fino al 2024.

