CALCIOMERCATO NAPOLI/ UFFICIALE il rinnovo di Di Lorenzo mentre Insigne…

CALCIOMERCATO NAPOLI, ANCORA DISTANZA PER INSIGNE

Il problema più importante da risolvere per il Napoli in questa finestra di calciomercato estivo riguarda senza dubbio il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Attualmente in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, la posizione dell’attaccante Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020 appare ancora in bilico tra il desiderio della stessa punta di ottenere un aumento di stipendio e la necessità del Napoli di ridurre il monte ingaggi. E’ infatti risaputo che il patron De Laurentiis vorrebbe continuare a puntare sul suo capitano ma non vuole affatto accontentarlo dal punto di vista economico dato che si parlerebbe di raddoppiargli l’ingaggio. L’amore di Insigne per Napoli è indiscutibile sebbene il suo futuro potrebbe non essere ai piedi del Vesuvio nel caso in cui decidesse di non venire incontro alle esigenze manifestate dal club. Intanto l’Inter osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

Calciomercato Napoli/ De Laurentiis non concederà un aumento ad Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI, UFFICIALE IL RINNOVO DI DI LORENZO

La dirigenza del Napol ha il suo bel da fare in questi mesi di calciomercato tra cessioni, acquisti e rinnovi di contratto. Proprio nelle scorse ore i partenopei, tramite i propri account social, ha reso ufficiale il prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo, fresco Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini. Nella nota pubblicata sul sito del club azzurro è possibile infatti leggere: “La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026.” Terzino destro classe 1993 capace di giocare anche sulla corsia opposta, lo scorso anno Di Lorenzo ha collezionato addirittura 49 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da 4 reti ed 8 assist vincenti forniti ai suoi compagni, oltre a confermarsi un elemento preziosissimo nella cavalcata della Nazionale ad Euro 2020.

