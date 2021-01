Calciomercato Napoli/ Zaccagni per giugno, ma si chiude già adesso!

Mattia Zaccagni si impone al centro dell’attenzione per il calciomercato Napoli, anche perché l’affare con il Verona potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale, anche se il giocatore resterebbe poi all’Hellas fino al termine del campionato in corso. Ne scrive ampiamente l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, nello spazio riservato al calcio, focalizzando la propria attenzione su questo possibile colpaccio da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli dunque sarebbe pronto a piazzare il colpo Zaccagni per giugno, perché secondo il quotidiano è in dirittura d’arrivo la trattativa per il 25enne giocatore del Verona: si fanno anche le cifre, si tratterebbe di una operazione da 14 milioni di euro. L’affare si fa subito, poi Mattia Zaccagni passerà al Napoli in estate: la stessa formula già utilizzata da Napoli e Verona lo scorso anno per Rrahmani, sperando nel caso che le fortune di Mattia in Campania siano migliori di quelle del difensore, finora pochissimo utilizzato da Gennaro Gattuso. In ogni caso, sarebbe una bella mossa da parte del Napoli, perché Zaccagni è un talento in rampa di lancio, che piace a molti.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TUTTO FATTO PER ZACCAGNI?

Il calciomercato Napoli si arricchirebbe dunque di un colpo notevole, anche se già indirizzato alla prossima stagione, perché il Verona di certo non vuole privarsi di Zaccagni a campionato in corso. Comunque, potremmo già provare a immaginare come Mattia potrebbe giocare nella formazione di Gennaro Gattuso: Zaccagni è un centrocampista moderno dalle spiccate caratteristiche offensive, dotato di tecnica e dinamismo, autore di un formidabile gol in rovesciata domenica scorsa allo Spezia che ne ha confermato tutte le qualità – ma il Napoli lo segue già da tempo, non si tratta di un “colpo di fulmine” dovuto a un singolo gol. Zaccagni diventerà l’alternativa per Piotr Zielinski oppure il suo sostituto, se il polacco in estate dovesse essere ceduto, perché i due sono piuttosto simili. Il calciatore del Verona ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione trovando una grande continuità di rendimento, di conseguenza sul giocatore ci sono tanti club, ma il Napoli è nettamente davanti a tutti. Vedremo dunque se De Laurentiis chiuderà il discorso fin da subito, per evitare sorprese nei prossimi mesi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA