Calciomercato Parma News/ Bonazzoli e Colombo per l’attacco, si pensa a Juan Jesus (oggi 10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: DUE ATTACCANTI NEL MIRINO

Il calciomercato Parma entra in fermento: la squadra emiliana, tornata in Serie A dopo tre anni, deve chiaramente implementare la sua rosa per affrontare un campionato difficile nel quale il primo obiettivo sarà quello della salvezza, ma provando anche a guardare oltre. Fabio Pecchia ha soprattutto bisogno di un attaccante che possa reggere il peso offensivo: un giocatore abituato a giocare in realtà di questo tipo. I nomi sulla lista sarebbero in particolare due: il primo è quello di Federico Bonazzoli. Cresciuto nell’Inter, ha poi girato tanto: in Serie A, oltre che con i nerazzurri – poco – ha giocato per Sampdoria, Spal, Torino, Salernitana e Verona.

Ora, dopo l’esperienza nell’Hellas, è tornato a Salerno ma difficilmente resterà, perché ha già fatto sapere di non voler giocare in Serie B. L’altro profilo che il calciomercato Parma sta sondando è quello di Lorenzo Colombo: di proprietà del Milan, ma dopo quattro prestiti (l’ultimo al Monza) i rossoneri ancora una volta sembrano non volerci puntare. Ora, il punto è che le statistiche dei due non sono straordinarie a livello realizzativo; tuttavia si tratta di attaccanti abituati a lottare per la salvezza e il loro possono sempre darlo, per esempio nella Salernitana neopromossa Bonazzoli aveva segnato 10 gol mentre Colombo si può disimpegnare anche sull’esterno.

TORNA DI MODA JUAN JESUS

Un altro nome che il calciomercato Parma starebbe sondando è quello di Juan Jesus. In questo caso si tratterebbe di un ritorno al passato: infatti, circa quattro anni fa, il difensore brasiliano giocava nella Roma e il Parma aveva cercato di metterlo sotto contratto, senza fortuna perché poi ad accaparrarselo era stato il Napoli. Juan Jesus ha poi fatto il suo percorso partenopeo, uscendo dalle rotazioni dei titolari e rientrandovi quando Rudi Garcia è stato esonerato a favore di Walter Mazzarri; l’arrivo di Antonio Conte potrebbe concedergli una chance perché il brasiliano si esprime meglio in una difesa a tre, ma il Napoli sembra aver scelto alto visti gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno.

Dunque il Parma può raccogliere questa occasione di calciomercato, ma deve stare attento alla concorrenza: sulle tracce di Juan Jesus ci sarebbero anche Como e Venezia, non a caso due neopromosse che vedono nel brasiliano un giocatore esperto che potrebbe dare una svolta nel reparto difensivo. Anche qui staremo a vedere, certamente per andare a caccia di salvezza il Parma ha bisogno di giocatori che abbiano già calcato i campi della Serie A e possano ampiamente dire la loro.











