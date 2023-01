CALCIOMERCATO PERUGIA NEWS/ Melchiorri e Righetti piacciono a due concorrenti

Calciomercato Perugia news, il Cosenza ci prova per Melchiorri

In Serie B sono tante le squadre che puntano a risollevare la propria classifica nel corso della seconda parte della stagione ed in questa sessione invernale di calciomercato anche il Perugia potrebbe cercare di sistemare il proprio organico con qualche movimento sia in entrata che in uscita. Gli umbri occupano attualmente in terz’ultimo posto nella classifica del campionato ma diversi suoi giocatori fanno gola ad alcune società della cadetteria.

Nello specifico, il Cosenza starebbe provando a trattare con i Grifoni per cercare di accaparrarsi Federico Melchiorri, trentaseienne sotto contratto fino al giugno del 2023. Al fine di non rischiare di perderlo a parametro zero in estate, il Perugia sarebbe anche disposto a lasciarlo partire subito ma, come rivelato da Alfredo Pedullà, il centravanti stesso non avrebbe ancora dato il suo benestare al completamento dell’operazione.

Il profilo di Melchiorri non è però il solo giocatore del Perugia che interessa ad altre squadre della Serie B in questi giorni di calciomercato invernale. Il ventunenne Samuele Righetti, secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, sarebbe infatti finito nel mirino del Cittadella. Terzino sinistro sotto contratto fino a giugno del 2024, Righetti andrà a giocare con i veneti se le due società riusciranno ad accordarsi sulla formula del trasferimento.

