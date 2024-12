DIRETTA PERUGIA CAMPOBASSO: I TESTA A TESTA

C’è il fascino di una partita che in passato ha avuto buona storia ma che mancava da tempo, così possiamo dire verso la diretta Perugia Campobasso. Ad esempio, possiamo dire che per trovare i dieci precedenti più recenti dobbiamo risalire fino a domenica 26 febbraio 1984, ma dobbiamo anche aggiungere che otto di queste dieci partite furono proprio negli anni Ottanta del secolo scorso, per cui le uniche due partite davvero recenti fra Perugia e Campobasso sono quelle relative al campionato 2011-2012, comunque ormai oltre un decennio fa.

Il Perugia andò a vincere nel capoluogo del Molise per 1-2 all’andata, mentre il ritorno terminò con un pareggio per 1-1, naturalmente allo stadio Renato Curi del capoluogo umbro. Più in generale, possiamo osservare che in queste dieci partite hanno la maggioranza i pareggi: cinque sono stati i segni X, più tre vittorie per il Perugia che ha quindi un leggero vantaggio sui due successi per il Campobasso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV, LA DIRETTA PERUGIA COME VEDERLA?

Se è nel vostro interesse guarda la diretta tv Perugia Campobasso dovrete essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Preferite la diretta streaming? Allora potete comunque usufruire dell’applicazione Sky Go, sempre per abbonati.

PERUGIA CAMPOBASSO, FAVORITI I PADRONI DI CASA

Due squadre che potrebbero avvicinarsi o allontanarsi parecchio dopo questa sfida. Parliamo della diretta Perugia Campobasso che verrà disputata nella storica cornice del Renato Curi lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20:30. Il Perugia arriva da un periodo non felicissimo con l’eliminazione in Coppa Italia Serie C agli ottavi di finale contro l’Arezzo e il pareggio con il Sestri Levante in campionato, arrivato dopo essere passati in vantaggio entrambe le volte.

Anche il Campobasso non sta navigando in acque felicissime poiché nelle ultime quattro gare non c’è stata nemmeno una vittoria: pareggio per 0-0 con il Carpi, sconfitte con Entella e Rimini rispettivamente 3-0 e 2-1 più l‘1-1 col Milan Futuro.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CAMPOBASSO

Adesso osserviamo le probabili formazioni della diretta Perugia Campobasso. La squadra di casa vedrà Gemello tra i pali, difesa a quattro composta da Mezzoni, Plaia, Amoran e Leo. In mediana Giunti-Bartolomei con Matos, Seghetti e Lisi dietro a Sylla.

Il Campobasso replicherà con un 3-4-1-2. In porta Forte, pacchetto arretrato composto da Mondonico, Benassai e Mancini. Agiranno da esterni Morelli e Pierno con Pellittieri e D’Angelo al centro. Baldassin supporterà Di Nardo e Di Stefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA CAMPOBASSO

Siamo arrivati alle quote che interessano gli amanti delle scommesse: cosa bolle in pentola per la diretta Perugia Campobasso? La squadra umbra è data a 2.40 e dunque è da considerarsi la favorita. Secondo i bookmakers, la X del pareggio vale 2.95 mentre il 2 fisso è a 2.90.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è dato a 2 contro l’1.65 del No Gol. Concludiamo con l’Over 2.5 a 2.40 e Under a 1.47.