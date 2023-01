CALCIOMERCATO PISA NEWS/ Al lavoro per aggiudicarsi Moreo e Beruatto piace in A

Calciomercato Pisa news: Moreo, l’offerta per bruciare la concorrenza

Il Pisa sta vivendo una buona stagione trovandosi attualmente al quinto posto nella classifica della Serie B ma per continuare a tentare di centrare i playoff e sperare dunque nella promozione nel massimo campionato, i dirigenti del club si stanno attivando in questi giorni della sessione di calciomercato invernale al fine di garantire un organico altamente competitivo al tecnico Luca D’Angelo.

Il nome più caldo seguito dai nerazzurri rimane quello di Stefano Moreo, ventinovenne di proprietà del Brescia che lo libererebbe per non meno di 2,5 milioni di euro, come spiegato dal patron Massimo Cellino. La concorrenza per accaparrarsi il centravanti nato a Milano non manca di certo visto che, stando ai rumors, il Modena sarebbe in cima alla lista delle pretendenti ma, secondo quanto rivelato da Il Giornale di Brescia, il Pisa sarebbe pronto ad avanzare una proposta da 3 milioni di euro, offrendo al giocatore anche il doppio d’ingaggio rispetto a quanto attualmente percepito.

Calciomercato Pisa news, il Bologna tiene d’occhio Beruatto

Detto dell’interesse nei confronti di Moreo del Brescia, in casa Pisa bisogna però anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri calciatori in questi giorni di calciomercato. Il Bologna sarebbe infatti interessato a Pietro Beruatto per sistemare la corsia difensiva di sinistra. Un altro nome che potrebbe fare gola ai Felsinei in quel ruolo è Terzic della Fiorentina.

