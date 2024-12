DIRETTA MANTOVA PISA, TESTA A TESTA

Quella che andremo a commentare nella diretta di Mantova Pisa sarà il primo match in assoluto tra le due squadre, quindi non potremmo fare i nostri soliti testa a testa sui precedenti. Quindi per questa volta faremo un testa a testa che si basa sul recente stato di forma delle due compagini, in maniera tale da capire chi tra i due arriva meglio a questa sfida tra le due squadre. I padroni di casa vengono da tre pareggi, ottenuti contro Palermo, Catanzaro e Modena.

Poi abbiamo una sconfitta contro il Sassuolo e infine una vittoria contro la Cremonese, per 1-0. Passando invece alla formazione ospite, il Pisa viene da due pareggi contro Cosenza e Catanzaro. Prima del pari però hanno perso nel derby contro la Carrarese e infine hanno collezionato sei punti con due vittorie ai danni della Cremonese e dalla Sampdoria. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Mantova Pisa, dove vedremo insieme le statistiche pre match delle due formazioni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA PISA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Mantova Pisa sarà un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match e tutta la Serie B. Inoltre, potrete anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti del match.

I TOSCANI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Sfida delicata quella della diretta Mantova Pisa in campo alle 15,00 di sabato 7 dicembre per la sedicesima giornata di Serie B. La sfida è tra due squadre con un ottimo potenziale e che si giocheranno la zona playoff fino alla fine del campionato.

Il Mantova arriva da tre risultati utili consecutivi e ha pareggiato 0 a 0 in casa contro il Modena nell’ultima giornata. Momento di flessione per il Pisa di Inzaghi che rimane secondo in classifica ma non vince da due partite e arriva da un 2 a 2 beffardo in casa contro il Cosenza.

MANTOVA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo, andiamo anche a vedere le probabili formazioni partita. Il Mantova di Possanzini andrà in campo con il suo 3-4-2-1 con Mensah unica punta e sostenuto da Aramu e Bragantini. Radaelli e Fiori saranno i due esterni con Burrai e Trimboli a completare il centrocampo. Festa sarà il portiere mentre De Maio, Panizzi e Brignani formeranno il terzetto difensivo.

Stesso schema anche per il Pisa di Inzaghi che si affida a Semper tra i pali con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti in difesa. Calabresi e Angori saranno i due esterni mentre Marin e Piccinini completeranno il centrocampo. Arena e Vignato giocheranno sulla trequarti a sostegno dell’unica punta che sarà Lind.

MANTOVA PISA, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote della diretta Mantova Pisa utilizzando le proposte di Bet365. I padroni di casa partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 3,20 contro il 2,25 per gli ospiti e il 3,20 per il pareggio X.