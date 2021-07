CALCIOMERCATO ROMA/ Ag. Diego Carlos: “Sappiamo che piace ma rinnova”

CALCIOMERCATO ROMA, DIEGO CARLOS RINNOVA

La Roma sta pensando a diverse zone del campo in cui rinforzarsi in questa finestra di calciomercato estivo. I giallorossi sembrano cercare un nuovo centale per la loro difesa e l’ultimo nome accostato ai capitolini in questo senso è quello di Diego Carlos, di proprietà del Siviglia. Tuttavia, interpellato in esclusiva dalla stampa spagnola di ABC, il suo agente Edilson Lugui ha spiegato: “Diego è felice al Siviglia. Gli piace la città, il club, i tifosi… Ora siamo concentrati sulla firma del rinnovo il prima possibile. Praticamente tutto è concordato, ed è questo che ci interessa. Tutto quello che gli è successo da quando è arrivato a Siviglia è stato positivo. Giocherà la Champions League per il secondo anno consecutivo, ha vinto l’Europa League… È evidente che sia felice a Siviglia. Nessuno di loro ci ha parlato. Sappiamo qual è la situazione, e questa è la cosa importante. Sappiamo che sono interessati, questo sì.” Più propbabile quindi che la Roma scarti questa opzione e viri su altri obiettivi come ad esempio Kurt Zouma del Chelsea.



CALCIOMERCATO ROMA, RUI PATRICIO LUNEDI’

Il calciomercato è ufficialmente cominciato da una decina di giorni e la Roma sta per ultimare un’importante operazione in entrata. Si tratta di Rui Patricio, estremo difensore portoghese di proprietà del Wolverhampton desiderato dal nuovo allenatore Josè Mourinho che si trasferirà sulla sponda giallorossa della Capitale per 11 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, la giornata di lunedì dovrebbe essere quella decisiva per le visite mediche di rito che il calciatore dovrà effettuare prima di aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Ricordiamo infine che questa operazione è stata completata dopo il passaggio sia di Cengiz Under che del portiere Pau Lopez ai francesi dell’Olympique Marsiglia nei giorni scorsi.

