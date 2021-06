Calciomercato Roma/ Ancora distanza per Rui Patricio, Sabitzer è una pista complicata

CALCIOMERCATO ROMA: SI LAVORA PER RUI PATRICIO

Adesso che è stato eliminato dagli Europei 2020, il calciomercato Roma è pronto a chiudere per Rui Patricio: individuato da tempo come nuovo portiere della squadra giallorossa, lascerà il Wolverhampton e sarà il sostituto di Pau Lopez, che è destinato all’Olympique Marsiglia come scrivevamo nei giorni scorsi. Rui Patricio è stato richiesto da José Mourinho: un connazionale che il nuovo allenatore della Roma ha scelto come estremo difensore, affidabile come dimostrato anche agli Europei dove la difesa del titolo da parte del Portogallo si è fermata contro il Belgio, agli ottavi di finale. Al momento bisogna limare la distanza tra domanda e offerta: la Roma ha messo sul piatto 6 milioni di euro, troppo pochi per il Wolverhampton che ne chiede 10. I giallorossi non arriveranno a tanto, ma potrebbero chiudere a 8-9; con l’aiuto di Jorge Mendes l’affare si farà, dovrebbe essere anche pronto il contratto da far firmare al giocatore e che sarà della durata di tre anni (come ha riportato il Corriere dello Sport) ad un ingaggio di 2 milioni cui aggiungere i bonus. Dunque il calciomercato Roma dovrebbe definire la sua prima operazione ufficiale, aspettando novità sul fronte Granit Xhaka che però agli Europei 2020 continua la sua grande corsa…

Calciomercato Juventus News/ Rinnovo Dybala, le parti lavorano per limare la distanza

SABITZER, UNA PISTA DIFFICILE

Altro giocatore in vista agli Europei 2020, e che il calciomercato Roma sta puntando, è Marcel Sabitzer. Tuttavia per l’austriaco la sensazione è che bisognerà mollare il colpo: dopo sei stagioni il calciatore è destinato a lasciare il Lipsia, ma tra i suoi desideri ci sarebbe quello di continuare a giocare la Champions League. Cosa che la Roma non può garantire; i giallorossi anzi si devono accontentare della neonata Conference League, e dunque sarà un’Europa “minore” quella che José Mourinho affronterà nella sua prima stagione giallorossa. La presenza del tecnico portoghese potrebbe attirare un Sabitzer che agli Europei è stato fermato dall’Italia ma giocando un’ottima partita – riscattando un avvio di Europeo che a dire il vero non era stato troppo brillante – ma che comunque è considerato un top nel suo ruolo, è cresciuto esponenzialmente e anche con il Lipsia ha disputato stagioni importanti in campo internazionale. Rimanendo alla nostra Serie A, un pensierino lo starebbe facendo anche il Milan, mentre la Roma rimane alla finestra provando a studiare qualche argomentazione con la quale convincere il calciatore austriaco, sapendo comunque che non sarà affatto semplice.

