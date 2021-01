Calciomercato Roma/ Bernard si avvicina: l’agente è atteso in Italia

Il calciomercato Roma è decisamente vivace in questi giorni e il brasiliano Bernard è naturalmente uno dei nomi più caldi, insieme all’argentino Gonzalo Montiel che sembra a sua volta molto vicino alla Roma. Ci sono sviluppi sulla trattativa con l’Everton per Bernard, che dunque è sempre più in pole position per rinforzare l’attacco a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca. Vecchia conoscenza del tecnico giallorosso che lo ha allenato allo Shakhtar Donetsk, il brasiliano sembra infatti avere definitivamente scavalcato Stephan El Shaarawy come obiettivo primario per la trequarti, allontanando di conseguenza la possibilità di un ritorno alla Roma del Faraone, anche perché la trattativa per Bernard appare più semplice da concludere. Come riporta Il Correre dello Sport, il club giallorosso ha proposto uno scambio con il portiere svedese Robin Olsen, attualmente in prestito proprio all’Everton ma di proprietà della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: BERNARD SI AVVICINA

Questa ipotesi di scambio caratterizza ormai da giorni il calciomercato Roma, ma vi sono anche novità molto fresche. Il costo del cartellino del brasiliano Bernard, valutato tra i 10 e i 13 milioni di euro, dovrebbe abbassarsi grazie all’inserimento di Olsen come contropartita tecnica. La Roma valuta lo svedese 6,5 milioni e quindi, con un conguaglio economico, l’operazione potrebbe andare in porto anche se naturalmente vanno limati i dettagli – cioè definire in modo esatto quale valore assegnare sia a Bernard sia ad Olsen. Bisogna poi ricordare che Bernard ha uno stipendio da circa 4 milioni fino al 2022 e uno dei suoi agenti, Bertolucci, è atteso in Italia a breve. Lo stesso agente ha fatto intendere che l’ex Shakhtar e Atletico Minerio è disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni, a patto che l’accordo con la Roma sia di almeno tre anni. Per di più Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha dato l’ok all’operazione che ora ha tutto a disposizione per decollare: si potrà definire tutto già nel giro di pochi giorni?



