CALCIOMERCATO ROMA/ Dalot o Palmieri per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola

La Roma sta lavorando con i suoi dirigenti in questo calciomercato per garantire a mister Mourinho un organico di primissimo livello per la prossima annata calcistica. Tuttavia l’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola con la Nazionale Italiana cambia però le strategie del club giallorosso, ora intenzionato appunto ad accaparrarsi un nuovo esterno per rimpiazzare il ventottenne che ha subito una lesione al tendine d’achille. Questo tipo di stop costringerebbe Spinazzola a stare lontano dai campi di gioco per diverso tempo e per questo motivo si pensa ad un eventuale ritorno di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea e già passato nella Roma ma seguito pure da altri club come Inter e Napoli. Un altro calciatore con esperienza in Serie A potrebbe essere Dalot, lo scorso anno appunto con la maglia del Milan. Al momento il Manchester United, titolare del suo cartellino, vorrebbe trattenerlo mentre la scelta di Dalot sarebbe quella di tornare in rossonero nel 2020/2021.

La sessione di calciomercato estivo si è aperta per la Roma sia con l’arrivo di Mourinho che con il prossimo addio sia di Cengiz Under che di Pau Lopez, destinati a trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Nelal giornata di ieri però l’operazione sembrava aver subito una battuta di arresto come confermato anche da Flavio Maria Tassotti a Tele Radio Stereo: “Chi lo conosce ripete che la trattativa non è chiusa e nemmeno vicina ad esserlo. C’è stato un ripensamento da parte del portiere, che non è convinto del Marsiglia.” Poco convinto pure Jacopo Palizzi: “Sono scettico sull’operazione Pau Lopez perché il Marsiglia perde a scadenza di contratto il secondo portiere, ma ha un’istituzione reale in porta che è Mandanda, capitano della squadra. È difficile pensare che il diritto di riscatto, che può diventare obbligo, possa concretizzarsi”. Le indiscrezioni recenti rivelano però che la situazione si sarebbe sbloccata e lo spagnolo vestirà dunque la maglia del Marsiglia.

