CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAULO DYBALA CONTATTATO DALL’ARABIA SAUDITA

Il calciomercato Roma si è rallentato negli ultimi giorni dopo aver chiuso i colpi Artem Dovbyk e Matias Soulé ma rimane vigile in attesa di qualche giusta occasione per completare la rosa e consegnare a De Rossi una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, i tifosi giallorossi hanno sudato freddo per via di una proposta dalla squadra araba dell’Al-Qadsiah che ha deciso di contattare Paulo Dybala per capire la disponibilità del calciatore a cambiare squadra. La risposta dell’argentino è arrivata in fretta e non ha lasciato dubbi con un netto rifiuto che ribadisce la voglia di Dybala di continuare con il progetto Roma per almeno un’altra stagione in cui sarà il leader tecnico di una squadra che promette un calcio offensivo e di qualità. La scelta di Dybala sembra essere andata anche contro l’idea del procuratore che avrebbe gradito la destinazione per far chiudere la carriera al classe 1993 argentino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NUOVA OFFERTA PER ASSIGNON DEL RENNES

Ci sono anche movimenti in entrata nel calciomercato Roma che sta continuando la ricerca di un nuovo terzini ed è tornato di moda il nome di Lorenz Assignon del Rennes. Il terzino francese è un classe 2000 particolarmente apprezzato da Ghisolfi che vorrebbe portarlo a giocare nella sua Roma e nel campionato italiano dove le sue qualità offensive potrebbe essere un punto di forza per la squadra di Daniele De Rossi. In queste ore, il calciomercato Roma, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe avanzato un’offerta ufficiale al Rennes sulla base di un prestito con diritto di riscatto che non è gradito dalla società francese. Il Rennes vorrebbe cedere Lorenz Assignon solo a titolo definitivo ma, al momento, sembra che la Roma non abbia la volontà e la forza necessaria per affondare il colpo e chiudere in tempi brevi l’acquisto del nuovo terzino.