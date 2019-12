Calciomercato Roma/ Hysaj e Marcos Paulo “grazie” a Florenzi (e all’Inter)

Il calciomercato della Roma entra nel vivo con i primi giorni di dicembre. Petrachi ha le idee ben chiare su quello che serve alla formazione di Fonseca e ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno. L’operazione di calciomercato a cui assisteremo a gennaio è abbastanza semplice: fuori Alessandro Florenzi e dentro Elseid Hysaj del Napoli. Il terzino albanese, ai margini del progetto tecnico di Ancelotti, va in scadenza nel 2012 ed è sacrificabile. La trattativa col il suo agente (lo stesso di Veretout) è iniziata l’estate scorsa e ora dovrebbe arrivare a dama. Roma e Napoli si sono già seduti al tavolo: i partenopei chiedono 20 milioni, la Roma è ferma a metà strada. La soluzione si troverà: ma non è Florenzi la pedina di scambio. Il terzino romanista andrà all’Inter di Conte. Per la Roma sarà una plusvalenza importante, 25 milioni più bonus. Soldi freschi che serviranno anche per sferrare l’attacco a un altro obiettivo di calciomercato.

CALCIOMERCATO ROMA, PETRACHI REGALA MARCOS PAULO A FONSECA!

Il giovane Marcos Paulo, centravanti classe 2001 del Fluminense, che lo scorso anno ha totalizzato ben 22 presenze arricchite da 3 assist e 4 gol, è stato visionato dai dirigenti giallorossi al Maracanã nelle partite contro Palmeiras, il 28 novembre, e Atletico-MG, il 16 novembre. Il suo contratto va in scadenza nel 2020: la Roma ha fatto pervenire una offerta di 7 milioni ma è disposta a rilanciare fino a 10. Anche su questo fronte l’operazione di calciomercato imbastita da Petrachi andrà in porto. Come confermano, sorridendo, nelle stanze di Trigoria…

